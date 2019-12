Billie Eilish protagonista de supuesto video sexual

La famosa cantante Billie Eilish, se encuentra envuelta en un bochornoso escándalo en las redes sociales al revelarse un video sexual del que aparentemente formaría parte. A pesar de haber mantenido su carrera limpia y alejada de los conflictos, el contenido de la grabación daña su imagen.

Por su parte, los fans de la intérprete de “Bad Guy” indagaron exhaustivamente hasta encontrar a la protagonista del video y demostrar que no se trata de Billie. La sorpresa del gran parecido de las dos jóvenes desde distintos ángulos sorprende a sus seguidores.

Billie con tan solo 18 años ha logrado convertirse en la mejor cantante del 2019, además de ser nombrada artista revelación del año gracias a su álbum “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”.

Desde sus inicios, Eilish se ha caracterizado por utilizar ropa holgada para evitar que ser sexualizada por su corta edad, según reveló en una entrevista pasada. Por ello, el video que supuestamente muestra a la cantante realizando un acto sexual va en contra de todo lo que ha defendido durante años.

A su corta edad la cantante también ha incursionado en el mundo de la moda al lanzar una colección cápsula para sus seguidores. Parte de las prendas que ofrecerá la empresa sueca H&M inspirada en Billie, serán sudaderas largas, camisetas, gorros, riñoneras, joggers, entre otras.

“Billie Eilish es, sin duda, una inspiración como artista, pero también alguien a quien mucha gente admira en todo el mundo por su estilo personal y por la forma empoderada que tiene de mostrar sus valores. Queremos que los fans entren en su mundo y también se sientan libres de expresar su estilo”, expresó Emily Bjorkheim, directora de la colección Divided de H&M.