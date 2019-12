Esposo de Ashley Tisdale ve High School Musical por primera vez y tiene peculiar reacción

La actriz americana Ashley Tisdale terminó muy sorprendida luego de ser testigo de la extraña reacción de su esposo Christopher French tras ver por primera vez la película que la lanzó al estrellato.

La tarde del viernes, la intérprete finalmente mostró a su pareja una de las películas de la trilogía de High School Musical, filme con el que se hizo conocida en Hollywood. Sin embargo, nunca esperó recibir tan inesperada respuesta, que compartió en su cuenta de Instagram.

El clip de Instagram comienza con una imagen de la pantalla de televisión y se puede apreciar el inicio de la segunda película de la saga. “¿Alguien sabe que estamos viendo?”, bromeó la intérprete dirigiéndose a sus seguidores. “Le sugerí a mi esposo que la vea. Nunca ha visto las películas”, continuó.

Tisdale compartió luego algunos fragmentos de sus apariciones en el largometraje de televisión mientras su esposo la observaba con una expresión de incredulidad.

La actriz, que se casó con Christopher French en el año 2014, escribió en Instagram: “¿Sharpey no es tu tipo, corazón?” y “Lástima, él no era lo suficientemente cool”, enfocando el rostro de su pareja, que al parecer no estaba disfrutando de la película.

Ashley Tisdale

El despegue de Ashley Tisdale tras actuar en HSM

La primera película de High School Musical se estrenó en el año 2006 y fue dirigida por Kenny Ortega. Ashley Tisdale formó parte del elenco principal de la película y sus secuelas interpretando a Sharpey Evans, la alumna más popular de la escuela secundaria y la estrella del club de teatro.

Ashley Tisdale

Luego de participar de la exitosa producción, la actriz de 34 años fue catalogada como una de las promesas de Disney Channel. Tras hacerse conocida se lanzó como cantante junto a la distribuidora Warner Bros. Records, con la que alcanzó bastante popularidad.