André Castañeda se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para revelar sus más oscuros secretos en señal abierta. Durante su participación, el modelo relató un episodio que involucra a Adolfo Bazán, abogado investigado por abuso sexual y tocamientos indebidos.

Según detalló el exintegrante del reality “Combate”, él conoció a Adolfo Bazán por un amigo en común y cuando Macarena Vélez pidió ayuda para reconocer al hombre que la dopó, André Castañeda le brindó apoyo para poder identificarlo.

Finalmente, André confesó que el amigo de Adolfo Bazán se contactó con él para evitar denuncia de Macarena Vélez contra el abogado.

“Lo conozco de vista (a Adolfo Bazán) por un amigo en común y si lo veía, sabía quien era. Me entero lo que había pasado con Macarena (Vélez) porque ella lo puso en su Instagram... Le di el dato y le dije que lo denuncie”, explicó.

Castañeda aclaró que desde un inicio no quiso apoyar a Adolfo Bazán. “Mi amigo me llama y me dijo si yo hablaba con Macarena y le dije que sí... Él me dijo que yo sea intermediario para que Adolfo (Bazán) y ella hagan una conciliación. Yo le dije que estaba loco, lo único que le recalqué fue que hablaría con ella para que lo denuncie hasta las últimas instancias... Jamás me prestaría para que haya una conciliación con esa porquería de persona", sentenció.

Ver “El valor de la verdad” de André Castañeda

André Castañeda respondió a 25 preguntas durante su participación en “El valor de la verdad”.