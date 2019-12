Anahí de Cárdenas envió a través de su cuenta oficial de Instagram un emotivo mensaje en el que dio a conocer que dentro de poco perderá todo su cabello. Esto a raíz de la quimioterapia que recibe para tratar el cáncer de mama que padece.

En su publicación, la destacada actriz peruana indicó que es casi seguro que sus fans no vuelvan a verla con cabello este 2019.

“Probablemente sea mi última foto con pelo de este año. Ya se me había empezado a caer hace unos días, pero hoy empezó a caerse realmente. Tuve cita con el doctor ayer y me dijo que de este fin no pasaba”, señaló en Instagram.

Anahí de Cárdenas reveló también que ha decidido raparse el pelo antes de que este se le caiga, pues no está dispuesta a dejar que el cáncer de mama controle su cuerpo.

“Creo que me voy a rapar la cabeza el lunes (si es que llego al lunes con pelo). Creo que el tomar control de tu cuerpo, en vez de dejar que las cosas te sucedan por el tratamiento, hace mucha diferencia. Ya me he rapado la cabeza antes, en el 2016, por decisión propia, claro está. En este caso, mucha opción no tengo sobre lo que está sucediendo conmigo, pero tomar la decisión de cuándo me corto el pelo, a esperar a que se caiga por completo, cambia la narrativa. Yo tengo el control, no la enfermedad”, manifestó.

Anahí de Cárdenas

“No estoy lista para raparme, para nada, éstas son otras circunstancias. Pero a veces, para poder sembrar nuevamente, hay que quemar la tierra (evitando incendios forestales por favor, siempre regulado)”, añadió Anahí de Cárdenas en su post de Instagram.