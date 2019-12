Adele bajó de peso con dieta que incluye chocolate y vino

La cantante británica Adele logró reducir su peso en 19 kilos gracias a la singular dieta SirtFood, la cual permite tomar vino y comer chocolate durante el proceso. Esta regulación gastronómica ha llamado la atención de los seguidores de la intérprete de ‘Someone Like You’ desde su regreso a Instagram por Navidad.

La dieta SirtFoot, seguida también por otros artistas como Daniel Graig y Madona, fue ideada por los nutricionistas Aidan Goggins y Glen Matten. Debe su nombre a las enzimas sirtuinas, las cuales son ingeridas en grandes proporciones por la persona, pues permiten optimizar el metabolismo del cuerpo. Estas enzimas se encuentran en la cebolla, el apio, las nueces, etc. Además, esta dieta suprime el consumo de una parte importante de alimentos durante la primera semana de su aplicación.

La dieta implica reducir las calorías diarias de 2000 a 1000, cambio que podría generar problemas de salud para algunas personas. Ello se logra comiendo solo una vez al día. En una segunda etapa, las personas pueden elevar su consumo a tres comidas diarias, lo normal. En la tercera etapa se puede ingerir chocolate y vino, en proporciones moderadas.

Pero Adele también ha continuado realizando ejercicios para mantener la tonificación de sus músculos. Ella suele trabajar pilates, pues es su actividad ejercitante favorita. Además, la cantante sigue las instrucciones del entrenador de fitness Joe Wicks, del que se encuentran varios videos en internet.

Es por esta razón que no es de extrañar que a los seguidores de Adele les haya sorprendido sobremanera la imagen de su ídolo. El pasado lunes 23 de diciembre la cantante sorprendió a sus fans con una figura delgada y esbelta. Y, como era de esperarse, pasándola bien antes de la Nochebuena, pues posaba junto a El Grinch y a Papá Noel en escenas jocosas.

Adele sorprende a sus fans con fotos navideñas. Foto: Instagram

Esto ha significado un alivio para los más fieles a la cantante, pues esta no empezó tan bien el 2019. En abril de este año la vinculación matrimonial con su exesposo Simon Konecki llegó a su fin luego de ocho años de estar juntos y haber dado vida a un hijo. Sin embargo, la artista pudo crear su nuevo álbum 25, junto al cantante de rap Skepta.