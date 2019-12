Rodrigo González tiene entre sus blancos favoritos a Sheyla Rojas, personaje de quien no pierde ocasión para delatar algún exceso de retoque fotográfico, criticar sus declaraciones o burlarse de algún detalle pequeño o descuido de la popular ‘Shey Shey’. Y esta vez no fue la excepción cuando la modelo publicó su más reciente look en Instagram, red social a la que es muy asidua.

Sucede que Sheyla Rojas aprovechó las historias de Instagram para compartir un video en el que se le ve probando un nuevo look que se caracteriza por tener el cerquillo muy cerca a cubrir las cejas.

PUEDES VER Rodrigo González expone a Sheyla Rojas y la acusa de usar excesivo Photoshop [FOTOS]

En el video, la exchica reality dice lo siguiente respecto a su más reciente transformación: “Probando un nuevo look. Bueno, son extensiones, un flequillo y una cola ¡Me encantó! Ahora ya no estoy tan rubia”, dijo Sheyla Rojas mientras se grababa en el espejo.

Esto no pasó desapercibido para Rodrigo González quien también hizo uso de Instagram para burlarse del nuevo look de Sheyla Rojas, recurriendo para ello a una comparación que a más de uno sacó una carcajada.

“La delincuencia crece y le han robado las pajas de sus escobas a seis familias para hacer ese flequillo... ¡Demándalos!”. En la imagen se ve a Sheyla Rojas sacándose una foto delante del espejo de la boutique donde se realizó dicho cambio de apariencia.

La pregunta será si, esta vez, como en ocasiones anteriores, Sheyla Rojas responderá a las habituales críticas de Rodrigo González.

Rodrigo González expone “retoques” en fotos de Sheyla Rojas

Hace un par de semanas, Rodrigo González se prendió de Sheyla Rojas al demostrar que la conductora de “Estás en todas” publicaba fotos en Instagram haciendo uso de retoques fotográficos, los cuales tenían intención de delinear su figura para que esta se vea mucho más esbelta.

Sin embargo, Sheyla Rojas respondería a dichas críticas con el siguiente mensaje en Instagram: “Si la vida te da curvas... ¡Presúmelas!”, a lo que Rodrigo González contestaría con: “Si la vida te da canjes consíguete un profesional en Photoshop y no seas dura”.