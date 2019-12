Un reciente video compartido en la cuenta de Instagram de Rodrigo González podría dar más pistas en una reconciliación oficial entre Pedro Gallese y su esposa Claudia Díaz. La pareja fue vista en un lugar público caminando tomados de la mano.

El clip fue grabado por un usuario, quien se lo envió a la exfigura de Latina. Allí, el polémico exconductor de televisión deja un mensaje sobre el material audiovisual.

Pedro Gallese y Claudia Díaz.

“Claudia lleva bien agarradito de la mano a Gallese para que no se le vaya a perder otra vez”, se lee en el texto. Hasta el momento no dio más detalles, sin embargo, no es la primera vez que se les ve juntos.

Hace unos días, el exconductor de televisión expuso unos videos del arquero de Alianza Lima y su esposa donde se les ve viajando juntos con sus hijos. Se desconoce el destino a cual fueron.

El popular ‘Peluchín’, pese a que está alejado de la televisión, está haciendo noticia por sus “primicias” en el mundo de la farándula, sobre todo lo que ocurre en la movida peruana. A través de su cuenta de Instagram, el presentador de Quality Products comparte decenas de historias diariamente dando las “últimas” del día a día de diversos personajes públicos.

Pedro Gallese se tatúa el pecho tras pedir perdón a su esposa

Tras el polémico ‘ampay’ de Pedro Gallese con Lucero Jara, el jugador de Alianza Lima hizo todo lo posible para que reciba el perdón de su esposa. Como acto de ello, el futbolista se tatuó el pecho con el nombre “familia”.

Captura de Instagram.

Rodrigo González fue quien hizo conocida esta foto publicándola en su cuenta de Instagram. “El nuevo tatuaje de Gallese. Este si que está dándolo todo”, escribió la exfigura de Latina.