Paolo Guerrero y Alondra García-Miró se han consolidado como una pareja bastante sólida y muchos especulan sobre los supuestos planes que la mediática relación tendría para contraer, en el mediano plazo, matrimonio el cual consumaría el amor que, aunque tratan de ocultarlo ante las cámaras, las muestras de cariño son más que evidentes.

Son pocas veces las veces que tenemos la ocasión de ver juntos a Paolo y Alondra, una de estas raras excepciones tuvo lugar durante el estreno de la academia de fútbol del hermano del capitán de la Selección Peruana, Julio ‘Coyote’ Rivera.

En dicha ocasión, ambos fueron vistos juntos, compartiendo con los niños y padres de los asistentes que no podían creer la presencia de uno de los más grandes ídolos de la ‘bicolor’. En dicha inauguración estuvo presente también la madre del futbolista, doña Peta.

Pero, y como ya es habitual, Paolo Guerrero no concedió declaración alguna sobre su vida personal (salvo dar un discurso de motivación a los niños presentes). Sin embargo, Alondra García-Miró se animó a responder algunas preguntas sobre su presente.

Pero, a pesar que la exchica reality declaró, lo hizo de una manera bastante escueta. Por ejemplo, cuando se le preguntó por su balance de cómo le ha ido, en líneas generales, en el 2019, Alondra García-Miró contestó: “Estoy contenta, me ha ido muy bien gracias a Dios”.

Sin embargo, la pareja del ‘Depredador’ confesó que aún no han decidido donde recibir el Año Nuevo 2020. Pero cuando fue consultada sobre si está preparada para festejar el cumpleaños de Paolo Guerrero (el 1 de enero), la modelo fue esquiva: “Gracias, no voy a decir más. Se me ha hecho tarde para el trabajo, pero todo bien...”

Alondra García-Miró volvió a ser esquiva cuando le preguntaron si Paolo Guerrero le había dado un anillo de compromiso (esto a raíz que hace un par de días se vio a la exchica reality luciendo un lujoso anillo que muchos aseguran es la prueba de que el futbolista le pidió la mano) que sería el símbolo de su futura unión matrimonial: “... Todos han hecho ejercicios hoy día, los he visto correr”, dice a la prensa mientras no puede evitar sonreír.