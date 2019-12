Milagros Leiva tras dejar ATV Noticias: “Aprendí que no debo llorar en televisión”

Milagros Leiva realizó su último programa como conductora de ATV Noticas Edición Matinal este viernes 27 de diciembre. La periodista aprovechó para agradecer a todas las personas que la apoyaron durante los dos años que estuvo al frente del espacio matutino.

Leiva dirigió un emotivo discurso, donde les recordó a sus fans que se alejará del noticiero de ATV para asumir la conducción de un programa de entrevistas y en el que además aseguró que no volverá a llorar en televisión.

PUEDES VER: Milagros Leiva confirma que conducirá programa de entrevistas en Willax TV

Milagros Leiva

“Muchas gracias a toda la gente por dejarnos entrar a sus casas. Y mis respetos a todos aquellos que se levantan temprano. Voy a regresar a las entrevistas, nos vemos el próximo año”, expresó.

En medio de esta conmovedora despedida, la comunicadora hizo el comentario que dejó sorprendidos a los televidentes. “Gracias a ustedes he aprendido que nunca más debo llorar en televisión, porque me han troleado de manera inimaginable”, confesó.

A pesar de estas declaraciones, Milagros Leiva dijo no estar arrepentida de haberse expuesto llorando frente a cámaras en varias ocasiones.

Pero no me arrepiento de haber llorado por esa pareja de chilenos que fueron encerrados de manera injusta, porque solo habían soñado con ser papás. Prefiero llorar a robar, prefiero ser sensible que indecente", haciendo referencia al caso de los chilenos que fueron detenidos en el Perú tras obtener niños por vientre de alquiler.

Milagros Leiva es sorprendida por Paco Bazán

Con motivo de brindarle una inolvidable despedida, Paco Bazán se presentó con un ramo de rosas y un grupo de mariachis para Milagros Leiva en el set de ATV Noticias Edición Matinal.

La periodista también se tomó unos minutos para expresar el gran cariño y admiración que siente por la versatilidad de Paco Bazán.