La conductora de televisión Magaly Medina sorprendió a sus suscriptores al borrar su video de Youtube donde prepara pavo al horno.

Magaly Medina se pronunció nuevamente en redes sociales tras la polémica de su video donde prepara su receta de “Pavo Navideño”. La conductora de televisión se dirigió a sus seguidores justificando su proyecto, luego de hacerlo desaparecer de su canal.

La figura de ATV sorprendió a sus suscriptores con la eliminación de su video en la plataforma audiovisual, luego de recibir fuertes críticas señalando que su receta arruinó la “Navidad” de muchas personas.

Por tal motivo, la periodista utilizó sus historias de Instagram para dejarle un mensaje a sus seguidores y decirles no a todos les salió mal su receta y sostuvo que quizá algunos no siguieron exactamente el paso a paso.

“A ver, a ver, parece que a algunas personas, no a todas, no les quedó bien la receta del pavo. Lo que pasa es que hay que seguir las instrucciones tal cual, de repente se saltearon algún paso, por ejemplo no secaron el pavo, lo dejaron muy húmedo o la mantequilla no la trabajaron bien hasta que quede bien disuelta. Pero en todo caso, no quiero tener esa receta ya visible para ustedes”, expresó Magaly Medina.

Además, la periodista remarcó su especialidad en la preparación de pavo y prometió volver con más recetas a su regreso de vacaciones.

“Prometo que después de estas cortas vacaciones que me voy a tomar, les voy a enseñar a hacer otra deliciosa receta de pavo. A mí el pavo todas las navidades me queda muy rico. Ese día hicimos dos pavos a ese mismo estilo y eso fue lo que almorzamos durante nuestras grabaciones, absolutamente nadie se quejó", comentó Magaly.

"Pero ya lo saben, siempre estoy en deuda con ustedes por seguirme, así que habrá una próxima receta deli', el pavo es mi especialidad”, agregó la popular ‘Urraca’.