Los últimos meses del 2019 para Christian Domínguez han sido bastante complicados, principalmente, por haber terminado su relación con Isabel Acevedo en medio de un escándalo de presunta infidelidad. Sin embargo, el cumbiambero, hizo un balance de su año donde destacó todo lo que ha aprendido hasta el momento.

Fue durante la última emisión de “El show después show” donde Christian Domínguez fue consultado por su percepción de cómo le fue en este 2019 que llega a su recta final, a lo que el cumbiambero no dudó en responder, no sin antes diferenciar el lado laboral del sentimental:

“Cada año es diferente. Te va enseñando qué hacer y qué no hacer, y te hace mejor persona. He tenido mucho aprendizaje y puedo decir que laboralmente me fue muy bien”, comentó la actual pareja de Pamela Franco.

A pesar de no ahondar en el plano sentimental, el lado más controversial del líder de la “Gran Orquesta Internacional”, sí reveló que recibirá el Año Nuevo 2020 trabajando, pero adelantando que lo hará de la mano de Pamela Franco, su actual pareja, y cantante de “Alma Bella”, con quien inició un romance al poco tiempo de haber concluido su relación de tres años con Isabel Acevedo.

“Año Nuevo siempre lo paso trabajando. Desde los 15 años. Pero sí la pasaré con Pamela (Franco), ella la pasa conmigo. Nos haremos un baño de florecimiento para que sea un mejor año para nosotros y estemos juntos”.

Esto último demostró lo convencido que Christian Domínguez está respecto a cábalas, brebajes y algunos procedimientos místicos que beneficien su vida en diversos campos. Es por ello que la siguiente pregunta fue obligada y esta rondó en base a sus tips para recibir el 2020.

“... Las que mi madre me diga. El año pasado fue comer uvas y pasas. Mi mamá es muy cabalística. Ella nunca repite cábala, cada año es una diferente. Lo que ella me dice yo lo hago y siempre me va bien. En el trabajo me va muy bien, y respecto a la felicidad, también”.