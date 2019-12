Famosas que sufrieron acoso o abuso sexual y rompieron su silencio

Un tema del que se habló mucho este 2019 fue el acoso y abuso sexual que enfrentaron personajes conocidos de farándula local e internacional. Desde chicas realities hasta celebridades de Hollywood han contado haber sido víctimas de lo más bajo que se le puede hacer a una mujer.

Figuras como Madonna, Sharon Stone, Jennifer Lopez, Macarena Vélez, Alexandra Méndez, entre otras decidieron romper su silencio y narrar el infierno que vivieron a manos de depredadores sexuales.

Macarena Vélez

La integrante de “Esto es guerra” Macarena Vélez denunció en este septiembre de este año al abogado Adolfo Bazán Gutiérrez de haberla dopado y tocado indebidamente en una discoteca de Miraflores e, incluso, haber grabado el lamentable hecho.

Macarena Vélez denunció a Adolfo Bazán por tocamientos indebidos y drogarla.

Las palabras tomaron fuerza, pues el clip que circuló por redes apoyó el testimonio de la modelo, quien tuvo que alejarse un corto receso de las pantallas para asimilar lo que había vivido.

Alexandra Méndez

Durante su participación en la última de edición de “El valor de la verdad”, Alexandra Méndez reveló que intentaron violarla en la misma discoteca donde Macarena Vélez denunció que fue dopada por el prófugo Adolfo Bazán.

Alexandra Méndez contó que intentaron violarla.

“Ya yo no soy la misma persona de antes. La mayoría de veces salgo con seguridad, me pego más a mis amigos y ellos saben por qué… Estoy un poco más paranoica y siempre estoy mirando a mi alrededor, viendo todo”, comentó en el sillón rojo.

Génesis Tapia

Otros de los personajes peruanos que remecieron con sus declaraciones en el programa de Beto Ortiz fue Génesis Tapia. Ella no solo contó que su expareja le rompió la boca por un ataque de celos, sino que en su adolescencia fue violada por la pareja, en aquel entonces, de su madre.

“Él era muy malo, le rompía las fotos a mis hermanos. La primera vez pedí ayuda y esa persona no me hizo caso. Ese sujeto siempre me cargaba hasta que concretó su hecho. Esa madrugada él robo mi cuerpo, mi alma”, contó entre lágrimas la bailarina.

Madonna

A pesar de ser considerada una de las mujeres más poderosas e influyentes de la música, Madonna tampoco se salvó de los acosadores sexuales.

La ‘reina del pop ‘confesó durante una entrevista con The New York Times Magazine, que fue una de las tantas víctimas de Harvey Weinstein.

Madonna y el exproductor de Hollywood. se conocieron durante las grabaciones de "En la cama con Madonna", un documental de 1991 que trató sobre la vida de la cantante y que fue producida por Miramax, la distribuidora de Weinstein.

Madonna tuvo una mala experiencia con el depredador sexual Harvey Weinstein.

“Harvey cruzó algunas líneas y límites y se me insinuó sexualmente (…) Él estaba casado en ese momento y, realmente, no estaba interesada. Yo era consciente de que hacía lo mismo con muchas otras mujeres que conocía en el negocio. Y todos pensábamos: 'Harvey puede hacer eso porque tiene mucho poder y sus películas son tan exitosas que todos quieren trabajar con él, así que hay que aguantar", explicó Madonna, revelando que sufrió abuso sexual.

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez, quien es una de las mujeres más deseadas del planeta, también contó que un poderoso de la industria cinematográfica le exigió que le mostrara los senos como prueba, ya que iba a aparecer desnuda en una escena.

“Quería ver mis senos. Y yo le dije que no estábamos en el set (…) Dije que no, me defendí a mí misma. Pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Y, por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo. Así que había otra mujer en la habitación, él me dijo esto y yo dije que no”, comentó la cantante a The Hollywood Reporter.

Jennier Lopez también denunció haber sido víctima de acoso por un director de cine, pero no quiso identificarlo.

Michelle Pfeiffer

El movimiento #MeToo ha servido para que muchas mujeres salgan a denunciar los abusos que han sufrido por años.

En medio de esto, Michelle Pfeiffer, una de las actrices más respetadas de Hollywood, rompió su silencio y confesó que en sus inicios en la industria fue acosada sexualmente, pero que, en ese entonces, trató de convencerse de que no fue así.

Michelle Pfeiffer confesó que en sus inicios fue víctima de abuso sexual por un poderoso.

“No voy a compartirlo, pero miro hacia atrás y me estremezco. Aunque fue un episodio incómodo e inapropiado. Tenía 20 años y estaba implicado un alto cargo de Hollywood. Al principio pensé que yo no había tenido esas experiencias, pero poco a poco mi percepción cambió hasta que entendí que sí, que yo también fui víctima de acoso sexual (…) Lo pienso ahora y me repugna. Supongo que por eso guardé este recuerdo en un cajón tanto tiempo”, relató al programa The Sundays Times.

Sharon Stone

Sharon Stone confesó que durante la grabación de la segunda parte de cinta erótica “Bajos instintos” vivió momentos de terror.

“Para ‘Bajos instintos 2’ trabajé con un director que me pidió que me sentara en su regazo todos los días para recibir sus recomendaciones, y, cuando me negué, no quiso grabarme. Duró semanas”, confesó la actriz.

Sharon Stone también fue víctima de abuso sexual.

Abuso sexual en Hollywood

La lista de acoso, abusos y violaciones sexuales son interminables, pues, luego de la caída de Harvey Weinstein, empezaron a destapar más casos de abusos en Hollywood.

Jennifer Aniston contó que en 2005 vivió una experiencia terrorifica con el exproductor. La actriz relató que su mala experiencia sucedió a pocos días del estreno de la cinta “Sin control” (2005), que protagonizó junto al actor Clive Owen y producida por Weinstein.

Jennifer Aniston no se dejó dominar por Harvey Weinstein.

La exesposa de Brad Pitt narró que el productor la intimidó para obligarla a vestir uno de los diseños de la marca Marchesa, que había fundado Georgina Chapman, su expareka, para el estreno de dicha película.

“Él vino a Londres mientras estábamos rodando la película para decirme que le gustaría que llevara uno de esos vestidos (Marchesa) a la alfombra roja (...) Simplemente, su ropa no era para mí. Pero él insistió en que tenía que llevar un vestido diseñado por Georgina. Aunque no sirvió de nada porque yo le dije que no. ¿Qué iba a hacer? ¿Obligarme?”, recordó.