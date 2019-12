La exchica reality Génesis Arjona anunció en su cuenta de Instagram que acaba de convertirse en madre.

La exintegrante de “Esto es Guerra” publicó un emotivo mensaje para anunciar la llegada de su primer bebé al mundo.

En su publicación, Génesis Arjona contó cómo fue la experiencia de dar a luz a su pequeño hijo.

Génesis Arjona anuncia nacimiento de su hijo en Instagram

“Entre lo cansada y nerviosa lo escuchaba llorar... luego le hablé, le di un beso en su carita, me regaló una sonrisa y dejo de llorar. (El mejor momento de mi vida). No tengo idea como describirlo, solo le doy gracias a Dios por mi mejor regalo de cumpleaños, Navidad y Año Nuevo, por mi esposo y por ustedes que siempre con mucho cariño y respeto me envían bendiciones. Los queremos mucho A+A&G", escribió la modelo panameña.

Junto a esta publicación en Instagram, Génesis Arjona posteó dos fotos donde aparecía con su esposo y su bebé recién nacido.

Génesis Arjona anuncia su embarazo en Instagram

La modelo y diputada panameña Génesis Arjona anunció que se encontraba esperando a su primero hijo por medio de una emotiva publicación en octubre pasado.

“Alguna mami le ha pasado que de un día para otro sientes que tu bebé creció sin parar? Hoy me siento así. En este período lleno de cambios e ilusiones es un momento único en la vida de una mujer”, fue el mensaje que colocó la ex integrante de “Esto es Guerra” en Instagram.

Génesis Arjona anuncia su embarazo en Instagram

Recordemos que en el 2018, durante su participación en “Esto es Guerra”, Génesis Arjona fue vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi. Sin embargo, en enero del 2019, la joven aseguró en una entrevista que su romance con el ‘Pato’ fue armado.