La modelo Elettra Lamborghini y su novio DJ Afrojack se han comprometido. Así lo informó la heredera de los Lamborghini, quien a través de su cuenta oficial de Instagram mostró el anillo con el que su, ahora, prometido le pidió que sea su esposa.

“Hace dos días, mi mejor amigo Afrojack me pidió que me casara con él. Es la persona más dulce y adorable que yo he conocido y es el único hombre al que realmente puedo llamar HOMBRE. Todos los días pienso en lo afortunada que soy por haber encontrado a alguien con un corazón tan grande como el suyo. La gente dice uno siente cuando es la persona correcta y yo, desde el comienzo, supe que esto sería de por vida”, expresó la cantante en sus redes sociales.

Tras más de un año de relación, la pareja decidió dar el siguiente paso. La ex entrenadora de la versión italiana de The Voice hizo pública su relación con el neerlandés Nick van de Wall en la alfombra roja de los premios MTV Europe Musica Awards del año 2018.

Además de ser la nieta de Ferruccio Lamborghini, famoso fundador de la popular marca de autos con el mismo nombre, la joven de 25 años participó en el programa Super Shore. Una producción que la lanzó a la fama en el 2016.

Mientras que, en el caso del productor de música electrónica, este año alcanzó el noveno lugar en una encuesta realizada por DJ Magazine. Además, es el fundador de un sello discográfico con el que se dedica a buscar nuevos talentos.