La cantautora Demi Lovato sigue sumando tatuajes a su piel. Esta vez estrenó un nuevo diseño realizado por el artista italiano Alessandro Capozzi, se trata del símbolo de los momentos más difíciles que tuvo que atravesar, como la sobredosis que casi termina con su vida, además de los desórdenes alimenticios y la depresión que la aqueja durante años.

La artista de 27 años se tatuó un ángel negro en el omóplato, que significa “el renacimiento de los malos tiempos”. Las fotografías del tatuaje fueron publicadas por Alessandro Capozzi a través de su cuenta oficial de Intagram, donde suele compartir todos sus trabajos realizados.

“Para la increíble @ddlovato, ‘Divinidad Femenina’. Efecto Destrucción XVIII”, escribió el artista para titular su nueva obra. “Creamos esta pieza juntos para representar un renacimiento del espíritu. Las alas oscuras representan los malos momentos, su desvanecimiento es cómo ella avanzó”, explicó.

Demi Lovato estrena tatuaje con significado oculto

Además, el ‘ángel’ de Demi Lovato rememora la fuerza interior que la protagonista de “Camp Rock” tuvo que sacar a relucir para seguir adelante con su vida tras varios difíciles episodios. “La luz del interior representa la fuerza necesaria para el cambio y las palomas, al levantarla, simbolizan el alcance de un estado superior de conciencia. Felicitaciones por su viaje inspirador, Demi, honrado de haber representado esto para ti”, finalizó el reconocido tatuador.

Foto Captura: Instagram Alessandro Capozzi

Demi Lovato se encuentra en una etapa de su vida en la que viene recuperando el tiempo perdido consigo misma, tras anunciar la ruptura con su exnovio Austin Wilson, de 25 años. La misma Demi confirmó la noticia cuando uno de sus seguidores le preguntó sobre el estado de su romance.

Por otro lado, la intérprete de “Tell Me You Love Me”, cierra una década agitada, en la que una sobredosis en julio de 2018 casi la conduce a la muerte, afortunadamente fue atendida a tiempo y posteriormente sus familiares la internaron en un centro de rehabilitación.