Ashley Graham se muestra desnuda en Instagram y exhibe la evolución de su embarazo

Ashley Graham es una modelo curvy que se caracteriza por hacer caso omiso a las críticas y mostrar su figura sin tapujos en Instagram. Recientemente comunicó su embarazo y desde entonces no ha dejado de compartir con sus seguidores todas las etapas que atraviesa antes de convertirse en madre primeriza.

Esta vez la empresaria decidió compartir con sus seguidores de la red social una foto de su cuerpo completamente desnudo y de esta manera borrar el estigma que existe sobre los cambios que experimenta el cuerpo de una mujer durante el embarazo.

PUEDES VER Ashley Graham posa desnuda y muestra su avanzado estado de gestación

A pesar de no tener un cuerpo ‘standard’ para la profesión que desempeña, Ashley Graham siempre se ha mostrado como defensora de la diversidad en la industria. Gracias a eso, y a su indudable belleza, la futura madre se ha convertido en una de las modelos más populares y cotizadas del medio.

Ashley Graham

Con su más reciente post de Instagram ha inspirado a miles de usuarias, quienes resaltaron la confianza que la modelo emana en las instantáneas.

Ashley Graham posó desnuda para su esposo Justin Ervin

Anteriormente la modelo ya ha mostrado su cuerpo públicamente y lo hizo posando desnuda para el lente de Justin Ervin, quien es cineasta. “La última sesión del año con el amor de mi vida, haciendo crecer al amor de nuestras vidas”, escribió la estadounidense para describir las imágenes, que superaron los 800 mil “me gusta” en Instagram.

Ashley Graham posando desnuda para su esposo.

Esta sesión mostró lo avanzado que se encontraba el embarazo de la americana, quien no tuvo problemas para mostrar su pancita. “A lo largo de mi embarazo he ganado 50 libras. ¡La mejor parte es que no me importa! Nunca me he sentido mejor y estoy tan agradecida de que mi cuerpo y mi hijo me hayan permitido ser tan móvil y flexible", expresó la modelo.