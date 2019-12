Andrew Dunbar, actor de Game of Thrones, muere repentinamente en Belfast

Andrew Dunbar, quien participó de la aclamada serie de HBO: Game of Thrones, fue encontrado sin vida el pasado 24 de diciembre en su vivienda ubicada en una localidad de Belfast, Irlanda. El actor participó también en otras producciones como Line of duty y Arrow.

El inesperado deceso del intérprete ha desconcertado a varios integrantes del elenco y del equipo de producción de la serie, quienes resaltaron el compromiso y talento de Dunbar.

El joven de 30 años, además de desempeñarse como extra en la galardonada producción, también fue DJ y productor. Formó White Buffalo Films, una compañía independiente de cine e incluso fue guía de turismo en su natal Irlanda.

A pesar de no haber tenido un papel protagónico en Game of Thrones, el actor supo diferenciarse de los demás artistas que participaron en las grabaciones. “Incluso entre los miles de extras que participaron en los sets de GOT, Andrew siempre destacó”, expresó Pamela Smyth, directora de Crowd Makeup en el drama.

“Siempre profesional y educado con una radiante sonrisa en el rostro. Un alma muy bella, toda la familia de GOT lo extrañará mucho”, añadió. Del mismo modo, la fotógrafa principal de la serie de HBO destacó el trabajo del intérprete.

“Ayer por la mañana escuchamos la horrible noticia de que perdimos a un integrante de nuestra familia Thrones. Andrew Dunbar era una joya absoluta. Divertido, encantador, hermoso, y esa impresión que tuvo Miguel (Sapochnik) nunca será vencida”.