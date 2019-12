El Zorro Zupe, uno de los panelistas del programa “Válgame”, tuvo una inesperada reacción luego de que Mario Irivarren ironizara al decirle que algún día podría convertirse en el próximo ministro de ambiente.

Todo inició cuando el polémico personaje publicó en Instagram una foto en la que jugaba con la idea de sumarse a la clase política del Perú. “Algún día”, escribió el conductor de televisión, junto a la instantánea donde aparecía luciendo un elegante terno negro y la banda presidencial a la cintura.

Al ver esta publicación, los cibernautas empezaron a reaccionar con diferentes comentarios. Mientras algunos se mostraban entusiasmados por ver al Zorro Zupe incursionar en la política, otras rechazaban completamente esta idea.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de dicho post fue un peculiar comentario que escribió el chico reality Mario Irivarren. “Podrías ser ministro de ambiente”, fue la frase que dejó el popular ‘Calavera coqueta’ en la citada publicación.

Zorro Zupe reacciona a comentario de Mario Irivarren en Instagram

Al ver este mensaje, el Zorro Zupe no se quedó callado y le dio al integrante de “Esto es Guerra” una ingeniosa respuesta. “O de minería, jajaja”, expresó el presentador de “Válgame”.

Zorro Zupe recibió propuestas para postular al Congreso

En una de las ediciones de “Válgame” los panelistas se encontraban debatiendo si era correcto o no que algunos personajes de la farándula hayan decidido postular al Congreso.

Fue en este escenario que el Zorro Zupe recibió dos propuestas para lanzarse como candidato al Congreso en las elecciones 2020.

“Un poco de paz, tranquilidad chicos, yo pienso que cualquier persona que quiere hacer algo bueno por el país puede ser congresistas. Yo recibí un par de propuestas, me gustaría, pero ahora no me siento preparado”