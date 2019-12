Tras la decisión de la Policía Nacional en abrir un proceso disciplinario contra la suboficial de tercera PNP Jossmery Toledo, por un polémico video de Tik Tok, Rodrigo González utilizó sus redes sociales para hacer unos comentarios al respecto.

En el clip, la joven abogada se muestra con el uniforme de la policía y luego con un sexy vestido. Este formato pertenece al “Bibidi Babidi Boo Challenge” que consiste en aparecer vestida en pijama y luego con un traje corto y maquillada.

Captura de Instagram.

Por este motivo, la exfigura de Latina alzó su voz y tildó de “ridícula” esta medida. Así también, señaló que Jossmery Toledo no dañó a nadie al dejarse ver de esta forma en la popular red social.

A través de una de sus historias de Instagram, el popular personaje dio su opinión y defendió a la joven ‘influencer’. En un pequeño texto criticó el accionar de la entidad estatal.

“Abren proceso disciplinario a la suboficial de tercera de la Policía, Jossmery Toledo, quien apareció en la red social Tik Tok con el uniforme de trabajo y luego apareció con un corto vestido. ¡Guapísima! ¿A quién daña haciéndolo? Ridícula medida. Vayan a preocuparse de que realmente urge en nuestro país”, escribió ‘Peluchín’.

”Estaba con el uniforme puesto, es verdad. Pero mientras lo vestía, ¿estaba recibiendo coimas? ¿Estaba realizando algo de lo que debería sentirse avergonzada? ¿Vivimos en Irán?", respaldó la figura pública de farándula.

Joven policía se defiende por video en Tik Tok

Tras saber que iba a ser investigada, Jossmery Toledo se pronunció en Instagram y agradeció el apoyo de sus fans.

“Lamentablemente nuestros enemigos de los Policías es otro Policía, no entiendo por qué la gente es tan envidiosa, no quieren que uno se supere, sacan cada comentario, lo único que les puedo pedir es que siempre me verán con la misma sonrisa de siempre”, sentenció la joven policía.