Silvia Cornejo ha sido duramente criticada por no tomar acciones respecto a las supuestas infidelidades de su esposo Jean Paul Gabuteau. Muchos le han pedido que se respete “como mujer” y tome cartas en el asunto sobre la sospechosa actitud de su pareja que, de cuando en cuando, es visto con otras mujeres.

Uno de sus críticos ha sido Rodrigo González, quien esta vez usó Instagram para criticar a Silvia Cornejo, pero ¿Qué sucedió? Pasa que en sus más recientes historias de esta red social la también conductora de América Espectáculos estaba promocionando a una boutique por el maquillaje que había recibido.

PUEDES VER Silvia Cornejo es captada con Jean Paul Gabuteau, pero él se muestra frío

Silvia Cornejo enfocaba el espejo y la imagen dejaba a relucir su celular. Este video habría pasado desapercibido de no ser porque el popsocket (aparato que va detrás del smartphone y se sostiene con los dedos de la mano), el cual tiene forma esférica se nota una foto de ella junto a Jean Paul Gabuteau.

Esto no gustó nada a Rodrigo González quien no perdió la ocasión para repostear este video donde prefirió no poner un extenso texto para reemplazarlo con una frase que también usó con Alejandra Baigorria luego que su novio Arturo Caballero fuera captado en una discoteca tocando a otra mujer.

“#AmigaDateCuenta tú también”, fue la escueta reacción del popular ‘Peluchín’ ante una Silvia Cornejo que parece estar más enamorada que nunca a pesar de todas las veces donde Jean Paul Gabuteu fue visto con otras mujeres, en especial, con la madre de su hijo.

De hecho, el último escándalo en el que se vio envuelta Silvia Cornejo fue a finales de agosto, cuando Jean Paul Gabuteau fue visto besándose con su expareja quien es también la madre de su hijo.

En dicha ocasión, se pensó que Silvia Cornejo tomaría medidas y dejaría, por fin, a su esposo. Sin embargo, pocos días después aparecería al lado de este en redes sociales, y no solo ello, ya que en octubre pasado la también conductora de América Espectáculos compartió historias en Instagram donde no solo celebró el cumpleaños de Gabuteau, sino dejó ver todos los detalles que hizo para él.

Esto le causó una nueva ola de críticas, de parte de la prensa de espectáculos, así como de diversos personajes de la farándula local quienes, principalmente, le piden que se respete y se quiera como mujer.