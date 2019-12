Desde que se hizo un personaje mediático por su polémica relación con Christian Domínguez, Pamela Franco se encuentra en el centro de atención donde es constantemente criticada por su actitud, sus declaraciones, así como por su físico. Esta vez, le tocó a Rodrigo González lanzarle algunos duros dardos a la pareja del cumbiambero que tiene poco tiempo como personaje de la variopinta farándula peruana.

Todo esto sucedió en Instagram, ya que en las historias de esta red social la cantante de “Alma Bella” quiso lucir el nuevo aspecto de sus cejas, las cuales sometió a un tratamiento estético.

“Por eso no puedo dejar de agradecer a @valentinacejaseuropeas... Me encantan mis cejas... Bellas y me solucionan la vida”, escribió la actual pareja de Christian Domínguez en Instagram.

Sin embargo, sucede que en la imagen, Pamela Franco se tomó un selfie en perspectiva (desde arriba) que reluce más sus atributos físicos que cómo quedaron sus cejas; de hecho, una está cortada por el ángulo de la toma.

Rodrigo González no fue ajeno a esto y de inmediato aprovechó sus historias de Instagram para repostear esta imagen y dar su punto de vista al respecto.

Sobre la imagen y el mensaje que dejó Pamela Franco en la mencionada red social, el popular ‘Peluchín’ expresó con su habitual sarcasmo: “Cariño, si vas a agradecer el canje de ceja ¡Enfócate las cejas, te estás volando la mitad de la cara! más parece que estás agradeciendo al cirujano”.

Y es que en más de una ocasión a Pamela Franco le han recordado su pasado en el cual se puede notar que la cumbiambera se ha sometido a ciertos arreglitos que si se comparan imágenes son bastante evidentes, aunque la propia cantante se ha encargado de repetir en más de una ocasión que todo en su cuerpo es “natural”.