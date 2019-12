Maju Mantilla fue sorprendida por sus hijos mientras grababa saludo navideño

La conductora de “En boca de todos” y ex Miss Mundo 2004, Maria Julia Mantilla, realizó un saludo navideño en Instagram por estas fiestas. En el clip, la modelo fue sorprendida por sus hijos al aparecer repentinamente y “aplastarla” entre abrazos.

En una de sus publicaciones la madre de familia dejó un sensible mensaje navideño para todos sus seguidores. "Y llegó el día más bonito. Seguramante ya prepararon su casita para recibir a toda la familia. Algunos quizá les toque trabajar en Nochebuena, otros están enfermitos, algunos alejados de sus familias trabajando en el extranjero", dijo la figura de América televisión.

Captura de Instagram.

“A todos ustedes quiero desearles una hermosa Navidad, y que el amor que se comparte en estas fechas nos sirva para todo el año 2020”, continuó Maju Mantilla.

Abracen al que está a su lado… a todos y, por supuesto, que te abracen a ti, que te abracen fuerte, fuerte", se le escucha decir a la modelo, cuando de pronto sus hijos aparecieron y se lanzaron sobre ella en una tierna escena.

"Pude haberlo grabado de nuevo, pero lo importante es desearles una Feliz Navidad. Lluvia de bendiciones", escribe la reina de bellezas en su publicación tras la travesura de sus hijos Gustavo y Luna María.

Los 35 años de Maju Mantilla

La presentadora de “En boca de todos” se coronó como “Miss Mundo” en el 2004, emocionando a todos los peruanos con este gran hito. Este año, la modelo cumplió 35 años y dejó un mensaje de cumpleaños a través de su cuenta de Instagram.

Maju Mantilla.

"Y llegaron mis 35 años. Gracias a Dios, a mi familia, amigos y a cada persona con quien he compartido momentos, trabajo, una charla, un saludo, una sonrisa, una mirada, un mensaje", escribe en el texto que acompaña la imagen.

“Y a cada momento vivido que me ha hecho más fuerte, más sensible, más segura, que me ha hecho aprender, reflexionar y seguir creciendo y creyendo en mi misma”, concluye Maju Mantilla.