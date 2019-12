Magaly Medina defiende su receta para aderezar el pavo

Magaly Medina se convirtió en blanco de duras críticas en las últimas horas, esto luego que decenas de usuarios revelaran que la receta de la presentadora de “Magaly TV, la firme”, para aderezar el pavo navideño, les arruinara la cena de Noche Buena.

La ola de quejas hizo eco tras el caso de una oyente de Capital, que aseguró que - tras seguir paso a paso los tips que dio la presentadora de ATV en su canal de YouTube – su pavo terminó por malograrse.

Frente a ello, Magaly Medina no se quedó en silencio y, a través de su cuenta de Twitter, decidió responder a sus seguidores por las constantes críticas. En su defensa, la popular ‘Urraca’ aseguró que el sabor pudo haber cambiado si es que la usuaria no se percató si el pavo estuvo en buen estado.

Magaly Medina respondió a cibernautas que aseguraron que su receta malogró la cena de Navidad. (Foto: captura)

Además, indicó que en cada Noche Buena utiliza la misma receta y el resultado es “exquisito”; una respuesta que ha desencadenado una serie de comentarios en la esfera virtual

“Si compro un pavo que no estaba en buen estado ni el mejor de los aderezos podía haber cambiado el sabor. Año tras año preparo mi pavo y me queda exquisito”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Las opiniones estuvieron divididas tras el mensaje de Magaly Medina: en la gran mayoría la respaldaron e indicaron que disfrutaron de un delicioso pavo, otros aseguraron que si se les arruinó la preparación.

Usuarios asegurar que la receta para el pavo de Navidad les quedó buenísimo. (Foto: captura)

“¡A mí me encanto tu pavo! Una delicia Magaly, este año me lucí con tu receta. ¡Eres lo máximo!”, “¡Ya lo hacen por fregar! Yo hice el pavo como lo haces tú y me salió demasiado bueno”, “Seguro esa señora que se está quejando compró un pavo verde, por eso le salió así”, se leen algunos textos.