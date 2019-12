La repentina muerte del exesposo de la princesa Martha Luisa de Noruega, Ari Behn, ha sido un suceso más que triste pero, por otro lado, este fallecimiento ha caído como anillo a al dedo al actor Kevin Spacey ya que el escritor era uno de los tres personajes que había denunciado al ganador de Oscar por tocamientos indebidos.

Y es que la suerte ha acompañado a Kevin Spacey este 2019 pues sobre él pesaban tres juicios importantes por acoso y tocamientos indebidos a tres hombres (entre ellos Ari Behn). Todo indicaba que el actor de “House Of Cards” perdería y era cuestión de tiempo para que fuera a prisión.

PUEDES VER Kevin Spacey y la misteriosa muerte del masajista que lo denunció por acoso sexual

Pero, por esas casualidades que tiene la vida, las tres personas que lo denunciaron perdieron la vida a lo largo de este 2019 que ya se encuentra en su recta final.

Para entender mejor estos extraños casos, tenemos que ponernos en contexto y abarcar el tema cronológicamente.

Luego que Kevin Spacey cayera en la lista negra de celebridades que fueron acusados de acoso, tocamientos o abuso sexual (tal como el también actor Cuba Gooding Jr.), aparecieron otras denuncias de hombres que habían sido violentados por al intérprete de ‘Frank Underwood’.

Kevin Spacey y el acoso a un actor de 14 años

El testimonio que comenzó la ola de denuncias por acoso y agresión contra Kevin Spacey fue el también actor Anthony Rapp quien lo acusó de haberlo acosado sexualmente cuando este tan solo tenía 14 años.

Esta denuncia la hizo por redes sociales cuando, al mismo tiempo, confesaba al mundo su homosexualidad. El actor aseguró que tuvo el valor de hablar tras las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein contra diversas actrices de Hollywood.

A Buzzfeed, Trapp confesó que sucedió en 1986 en el departamento de Kevin Spacey quien en estado de ebriedad cogió al joven actor, lo puso encima de su cama para este ponerse arriba de él, sujetándolo de tal manera que le fue imposible escapar.

“Buscaba seducirme... No sé si hubiera utilizado ese lenguaje, pero era consciente de que intentaba llevarme al terreno sexual”.

Esta denuncia contra Kevin Spacey y las siguientes que se sumaron, obligó a Netflix a decirle adiós de “House Of Cards”, al punto que el guion fue modificado para explicar una supuesta muerte de su personaje, Frank Underwood.

Kevin Spacey y la extraña muerte de Linda Culkin

Entre las primeras voces que acusaron de tocamientos indebidos a Kevin Spacey fue Linda Culkin quien aseguró que en 2009 escuchó relatos con minuciosos detalles de cómo el actor había acosado sexualmente a un menor de edad.

Ante esto, Culkin (quien sufría de problemas mentales) comenzó una ardua campaña en redes sociales denunciando al actor, al punto de conseguir sus datos personales como su dirección postal, donde no solo envió cartas, sino amenazas de grueso calibre como asegurar que pondría bombas.

Ante esto, Linda Culkin sería arrestada en 2012 bajo los cargos de acoso con la orden de pagar una compensación económica de 124 mil dólares a Kevin Spacey (quien contrató guardaespaldas durante dos años seguidos).

Tras declararse culpable de los cargos, en 2014 Linda Culkin fue sentenciada a pasar 51 meses (4 años con 3 meses) en prisión.

Sin embargo, lo peor estaba aún por suceder, ya que el 25 de febrero de 2018 Linda Culkin, en extrañas circunstancias fue atropellada por un Toyota. La mujer de 59 años falleció en el hospital y cuando se abrió juicio para indagar las causas de su deceso no se presentó cargos contra el conductor.

“Linda fue una de las primeras en acusar a Kevin Spacey de atacar a hombres jóvenes y me parece muy extraño que no se haya escuchado nada más sobre su accidente o sobre la persona que la golpeó”, expresó en su momento la prima de Linda Culkin al portal “Radar Online”.

Kevin Spacey señalado por masajista de tocamientos indebidos

En setiembre de este año se conoció de la repentina muerte de un masajista (cuyo nombre la familia ha preferido se mantenga en el anonimato) que también acusó al actor de tocamientos indebidos y agresión sexual.

La noticia se hizo conocida cuando los abogados del masajista informaron sobre la muerte de su cliente.

El masajista aseguró que a mediados de 2018 Kevin Spacey lo obligó a coger sus genitales hasta en dos oportunidades cuando este se encontraba realizando una sesión de masajes en Malibú, lugar donde el actor cuenta con una casa.

En 2019, los abogados del demandante presentaron otros dos testimonios de masajistas que afirmaban haber sido víctimas de Kevin Spacey, pero que querían mantener en el anonimato su identidad por temor a represalias del actor.

Sin embargo, la súbita muerte del masajista hizo que kevin Spacey quedara libre de estos cargos que le fueron retirados por la corte de Nuntucket, en Massachusetts.

Kevin Spacey y Ari Behn

En el caso de Ari Behn sucedió en 2007 durante el Oslo Spektrum donde ambos se encontraban juntos. Behn lo relató de la siguiente manera cuando denunció a Spacey en P4 Radio Chanel:

“Tras el espectáculo estábamos conversando. Él estaba sentado junto a mí. Después de cinco minutos me dijo ‘oye, salgamos a tomar un cigarrillo ‘, y mientras me lo decía me tocó la entrepierna por debajo de la mesa”.

Como sea que fuere la verdad tras los hechos, estas tres muertes han favorecido de gran manera a Kevin Spacey quien ha quedado libre y sin cargos que lo condenen (a una casi probable condena de prisión en su momento) por acoso y agresión sexual, aunque en el tintero quedan otros testimonios que pintarían al actor de Hollywood como un depredador sexual que actuado con impunidad desde hace décadas.