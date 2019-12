Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y director de Amazon, fue duramente criticado a principios de este año. Una investigación que duró 4 meses reveló las repetidas infidelidades del empresario con Lauren Sánchez, actriz y presentadora de televisión.

Sin embargo, el National Inquirer finalmente publicó todas las pruebas que confirman el romance y presentó las conversaciones, bastante subidas de tono, que mantuvieron los involucrados.

El exitoso hombre de negocios mantuvo una relación clandestina mientras aún era esposo de MacKenzie Bezos. Del mismo modo, Sánchez también se encontraba casada con Patrick Whitesell, con quien tuvo dos hijos.

El mencionado medio llevó a cabo una ardua investigación que duró 4 meses. Durante este tiempo, los periodistas encargados siguieron a la pareja en sus encuentros y viajes. La pesquisa los llevó a obtener gran parte de los mensajes que la pareja intercambió durante su romance, los mismos que muestran la intensa pasión de Jeff Bezos hacia Lauren.

“Te amo. Muy pronto te mostraré mi cuerpo, mis labios y mis ojos”, se lee en uno de los mensajes. Sin embargo, el tiempo afianzó la confianza entre ambos y los mensajes fueron poco a poco subiendo de tono: “Te echo de menos. Quiero besarte ahora mismo y p*netrarte lenta y suavemente. Y tal vez por la mañana te despierte y no sea tan amable contigo”.

Jeff Bezos, director de Amazon, enfrentó duras críticas tras mantener un romance clandestino con Lauren Sánchez mientras estaba casado.

No obstante, entre los recados que enviaron, también se puede apreciar la admiración del empresario hacia su amada. “Tu energía e ideas, tu competencia y espíritu me encienden. Me haces ser mejor. Estás destinada para mí.”, escribió el multimillonario.

Finalmente, Bezos y Sánchez se divorciaron de sus respectivas parejas y comenzaron a dejarse ver en público juntos. Actualmente se especula sobre el compromiso entre ambos.