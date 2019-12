Fernando del Solar internado en terapia intensiva

Fernando del Solar se encuentra internado en el hospital Ángeles del Pedregal desde hace cuatro días. La periodista Alejandra Izarrarás informó mediante sus redes sociales que el ex conductor al parecer se encuentra en el área de terapia intensiva y que habría sido inducido a un coma tras ser operado de emergencia.

Por otro lado, su representante aclaró que Del Solar solo tiene un cuadro de neumonía y aseguró que no hay nada de qué preocuparse. Más bien le parecía demasiado irresponsable que se esté difundiendo información falsa porque preocupan innecesariamente a su familia que vive en Argentina.

“Me estoy enterando de esta noticia que soltaron de manera muy irresponsable, él sólo tiene un pequeño cuadro de neumonía y debe tener aún más cuidado por todo lo que ha pasado, no hay nada de qué preocuparse, no soy doctor, pero lo único que puedo decir es que Fernando está bien, no pasa nada y sólo se trata con medicamentos”, declaró.

Hasta el momento no se sabe más detalles de la situación actual del conductor argentino, pero los comentarios aseguran que pasó la Navidad entubado por un coma inducido.

Cambios drásticos a causa del cáncer

El ex conductor ha atravesado por innumerables dificultades desde que el detectaron en el 2012, Linfoma de Hodgkin, enfermedad que se desarrolla en los glóbulos blancos y es un problema combatirlo de manera directa.

Este peligroso cáncer que se caracteriza por afectar a los ganglios linfáticos en el cuello o en el área entre los pulmones y detrás del esternón, le ha provocado en varias ocasiones estar entre la vida y la muerte.