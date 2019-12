Por: Janet López G.

Si en este año recibimos una variada cartelera de bandas y cantantes solistas entre los que destacaron Luis Miguel, Bon Jovi, The Strokes, Slipknot, Bryan Adams, Lenny Kravitz, Wisin & Yandel, entre otros, para el año siguiente ya hay una agenda cargada de rock, pop, baladas, swing y nuestra música criolla con fechas confirmadas para encantar al público peruano.

En el 2020 recibiremos a Guns N’ Roses. La banda liderada por Axl Rose se presentará el 24 de marzo en el estadio San Marcos. Con su gira “Not in this lifetime”, celebrarán más de 30 años de trayectoria. Otro concierto esperado es el de Kiss. Tras 47 años en los escenarios, la veterana banda llegará con su gira de despedida “The end of the road” con la que harán un repaso de sus clásicos el 2 de mayo en Arena 1 de la Costa Verde.

Uno de los cantantes que vuelven a nuestro país, esta vez como solista, es Harry Styles. El exintegrante de One Direction promocionará su segundo álbum Fine line el 17 de octubre en el Jockey Club.

La lista de conciertos también incluye a Soda Stereo, que se presentará el 3 de marzo en el Estadio Nacional. Ante la ausencia del recordado vocalista Gustavo Cerati, en el tour participarán diversos cantantes que acompañarán a los músicos originales Charly Alberti y Zeta Bosio como Juanes, Mon Lafarte, y hasta Chris Martin (vocalista de Coldplay), entre otros. Para Perú aún no se confirma qué artista invitado participará.

Andrés Calamaro tiene una cita el 29 de marzo en Plaza Arena del Jockey. El cuarteto alemán Tokio Hotel regresará después de 5 años para cantar el 17 de marzo en los Domos Art de San Miguel y abre la lista internacional Alejandro Sanz el 13 de febrero en el Jockey Club como antesala al día del amor.

Por el lado nacional, es indiscutible que la industria musical ha crecido este año, sobre todo en el género de la salsa. El destacado productor musical Sergio George fichó a la salsera Yahaira Plasencia para iniciar una carrera internacional que podría lograrse en el 2020. Por el lado urbano, Leslie Shaw, de la mano de Sony Music, también acaricia el despegue internacional.

Asimismo, artistas como Eva Ayllón y Tony Succar destacaron en el Grammy Latino. La criolla anunció que celebrará sus 50 años de trayectoria el 31 de octubre en el Estadio Nacional y el percusionista y compositor Succar se presentará el 18 y 19 de febrero en el Gran Teatro Nacional.

Cabe mencionar que en el 2020 se cumple el primer centenario del nacimiento de Chabuca Granda. Es así que se ha organizado un homenaje a nuestra recordada cantautora para los días 24 y 25 de febrero en el Gran Teatro Nacional. El show denominado “A Chabuca en vivo” reunirá a figuras como Kevin Johansen, Soledad, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Carmina Cannavino y más.