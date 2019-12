Andrés Hurtado se ha caracterizado por su excéntrica personalidad que se ha potenciado desde que dejó el personaje de ‘Chibolín’ y comenzó a ser la gran estrella de su propio programa “Porque hoy es sábado con Andrés”. El excomediante ha confesado ser un amante de los lujos y de la belleza; es por ello que decidió viajar hasta los Estados Unidos para someterse a un particular tratamiento facial para mantener joven y lozano su cutis.

Para mantenerse joven y vibrante, consciente que la imagen lo es todo en un medio como la televisión, Andrés Hurtado pidió consejo a su hija Josetty quien lo llevó hasta los Estados Unidos para que su doctora de cabecera en cuanto a retoques estéticos se refiere, se encargara de la piel facial de su padre.

En Beverly Hills, Andrés Hurtado se muestra en los primeros minutos del video compartido en su cuenta oficial de Instagram bastante nervioso, al punto que su hija Josetty trató de calmarlo.

Entonces, Andrés Hurtado toma la palabra buscando explicar sus sensaciones y las motivaciones que lo llevaron someterse a este tratamiento.

“Hija, escúchame, de un momento a otro se te cae el mundo, por eso estoy en Los Ángeles, por eso te dije ‘háblale a la doctora’... entonces, tú te despiertas y se cae el mundo... o sea, esto esta hasta el... (en relación a su piel) … Mira cómo está... Está destruido, las patas han salido, la nariz no está igual... ¿A qué hora viene la doctora?”

En eso entra la doctora y, de inmediato, Andrés Hurtado comienza a explicarle su problema, sustentando que es debido a su trabajo en la televisión que necesita mantenerse con un rostro joven:

“Yo trabajo en un programa de televisión, todos los sábados. Hoy es miércoles. Tomé un avión y le dije a Josetty “llévame a tu doctora que es la mejor’ y necesito que... con los párpados caídos, necesito que me claves agujas aquí (señala la parte superior de su frente) ... Por favor, me siento deprimido, nadie sabe cómo uno se siente cuando el sábado tienes que sonreír y la edad va avanzando y todo se va cayendo. Yo siempre quiero verme regio en la televisión... Me siento viejo, me siento mal, y quizá yo pueda ser una lección para muchos hombres que no se arreglan, que no lucen bien. La vida es una, no hay dos. Déjame regio.

Ante esto, Andrés Hurtado fue sometido, en menos de una hora, a un tratamiento a base de newtox y fillers (procedimiento similar al botox) en diversas zonas del rostro como las patas de gallo, nariz, pómulos y en la zona de la frente (en la parte superior, como por encima de las cejas).

Andrés Hurtado destacó los cambios inmediatos que se pueden apreciar ni bien se realiza este procedimiento que es de forma ambulatoria.

En Instagram, red social donde compartió este video, lo acompañó de un extenso texto donde narra a grandes rasgos su experiencia en una clínica estética de los Estados Unidos.

“Llegué a Beverly Hills al encuentro de mi hija @josetty1, quien me dijo que me presentaría a la más grande, a la especialista que dejaría mi rostro radiante, perfecto y listo para este 2020. Gracias a la doctora Sarmela Sunder @drsarmelasunder, la número uno del mundo, me ha regresado la vida. Siempre vivo preocupado por ser perfecto por dentro y por fuera. Usted ha hecho posible que mi rostro recupere la vitalidad y aquí les mostramos paso a paso el proceso desde mi llegada hasta los resultados”.

Quien no estuvo ajeno a esto fue el propio Rodrigo González quien no perdió para reaccionar al tratamiento estético al cual se sometió Andrés Hurtado en los Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, el popular ‘Peluchín’ expresó: “No entendemos qué tipo de canje es este ni qué le están haciendo a ‘Chibolín’, pero duele mirarlo”.