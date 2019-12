Alejandra Guzmán cierra un año lleno de controversias y delicados problemas familiares. Sin embargo, esto no ha sido motivo para que la conocida cantante mexicana deje de soñar y tener deseos.

La polémica artista, quien se prepara para la segunda temporada de La Voz USA, programa que transmitirá por la cadena Telemundo, pidió a papá Noel un peculiar regalo.

Durante una entrevista con MezcalTV y que recogió el portal People en Español, la intérprete de “Eternamente bella” reveló que en su carta de deseos para Papá Noel se encuentra tener un novio con las mismas cualidades de Luis Fonsi, Wisin y Carlos Vives, sus compañeros jueces en el reality de canto La Voz.

“Yo le pido un galán inteligente, que me haga feliz y que (yo) sea su prioridad”, comentó la mexicana.

“Físicamente, parecido a nosotros”, dijo Wisin, quien interrumpió la entrevista de la diva para poner más picante las declaraciones.

Además, Alejandra Guzmán confesó que hizo un balance de todo lo vivido en 2019 y confesó que aprendió de ello.

“Lo último que he aprendido de mí es que tengo que estar en mi centro para poder lidiar con los problemas que tenga en mi vida, porque soy muy sensible, entonces, me gusta que ‘lo que no me mata me hace más fuerte’ y que estoy bien, que estoy en mi centro y que todo lo estoy convirtiendo en una canción”, señaló la artista.

Recordemos que, a mediados de año, la cantante tuvo un fuerte enfrentamiento con su única hija Frida Sofía, quien la acusó de haberse metido con su novio y de dejar entrever que la famosa la maltrató durante su niñez.

Alejandra Guzmán compartió hace poco una fotografía a través de su cuenta oficial de Instagram. En la publicación, la artista aparecía luciendo un diminuto bikini color verde.

No obstante, la controversia se desató porque muchos de los usuarios cuestionaron el cuerpo de la mexicana. Los duros comentarios que escribieron sobre la imagen provocaron que la misma Guzmán elimine instantánea.