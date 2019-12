YouTube: Nirvana se convierte en el segundo grupo en pasar los mil millones de visitas

Nirvana ha roto un nuevo récord al superar los mil millones de visitas en su canal oficial de YouTube. Y es que, de los éxitos lanzados en los años 90, solo la popular banda Guns N’ Roses ha logrado superar estas cifras.

La canción por la que la banda alcanzó este reconocimiento es su reconocido tema “Smells Like Teen Spirit”, video que fue publicado en el canal de YouTube oficial de Nirvana el 16 de junio del 2009. Así, este éxito musical también se convierte en la primera melodía del subgénero del grunge en obtener tal cantidad de visualizaciones.

“Numb” de Linkin Park, “Sweet Child O’Mine” de Guns N’ Roses y “Bohemian Rhapsody” de Queen son solo algunos de los éxitos del rock que han logrado pasar los mil millones de visitas en esta popular plataforma.

El lanzamiento del video de “Smells Like Teen Spirit” se remonta al año 1991 y está ambientado en una escuela de nivel secundaria. La banda aparece tocando en el gimnasio mientras un grupo de porristas, que llevan una “A” de Anarquía, animan a la multitud. Samuel Bayer fue el director del video y esta oportunidad marcó el inicio de su carrera profesional, la misma que lo llevó a trabajar con estrellas de la talla de Pat Benatar, Tears for Fears y The Cranberries.

El éxito obtenido por el video fue que tal que llegó a posicionarse en el tercer lugar de Los Mejores 100 Videos de la Historia Según MTV. Además, en el 2000, rompió el récord del video más reproducido en MTV Europa.

¿Qué inspiró la canción?

Dave Grohl, baterista de Nirvana, reveló que Kurt Cobain escribió la letra “cinco minutos antes de grabarla” y estuvo inspirada en el desodorante que usaba Tobi Vail, quien entonces era la pareja del cantante.