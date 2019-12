Para iniciar el 2020, Wendy Sulca inaugura su año de presentaciones con un show muy especial y, por primera vez, en Cocodrilo Verde donde interpretará conocidas canciones como “Eso ya fue”, “Cerveza Cerveza 2.0” y “Chao Chao Chao”.

En este show, la cantante presentará todo su nuevo repertorio de canciones, donde se apreciará la evolución en sonido que ha tenido desde fusión de lo urbano y pop.

Sobre el concierto, Wendy Sulca comenta: “Me hace muy feliz empezar mi año de presentaciones en un espacio como Cocodrilo Verde; un espacio por el que han pasado intérpretes como Susana Baca, Magaly Solier, entre otros artistas; para mí es un lujo estar en un escenario con tanta historia”.

Con respecto a el atropello sufrido el pasado mes de junio, por un agente de la policía nacional; la cantante señala: “Fueron meses muy duros para mí, no solo física, sino también emocionalmente; agradezco mucho el apoyo que he tenido de gente cercana a mí y a mis fans, quienes siempre me dieron todo el cariño. Este show en Cocodrilo Ver

de marca mi retorno por completo a los escenarios”.

Sobre su transición de sus anteriores canciones a su actual estilo ella manifiesta: “Me sigue gustando mi material previo; pero, como artista, siempre estoy buscando nuevos sonidos y me encuentro en constante cambio”.

Finalmente, el concierto se realizará el día viernes 10 de enero a las 10:30 PM, en Cocodrilo Verde (Francisco Paula de Camino 226 Miraflores); el costo de las entradas es de s/32.00 e incluye una cerveza personal y las entradas se pueden adquirir a través de la página web: www.cocodriloverde.com

Wendy Sulca se alejó de los escenarios tras accidente

A través de su cuenta oficial de Instagram, Wendy Sulca reveló que sufrió daño psicológico tras el accidente y decidió alejarse de los shows hasta no estar completamente estable.

“Debido al accidente que tuve hace 5 meses, he estado mal y no solo me ha afectado físicamente, sino también psicológicamente. Lastimosamente aún no mejoro totalmente por lo que he puesto en pausa todos mis compromisos y actividades debido al reposo médico que me acaban de mandar por 30 días”, indicó la artista en el post de Instagram.