En medio de la polémica, Wanda Nara y Mauro Icardi se fueron de vacaciones a las paradisíacas playas de la Islas Maldivas, que se encuentra al suroeste de la India y Sri Lanka.

A través de Instagram, la pareja del goleador del PSG registró cada momento junto a él y a sus pequeños hijos.

Sin duda, un viaje de lujo. La familia se alojó en el hotel Baglioni Resort Maldives, donde cuesta 130 mil pesos argentinos la noche.

La pareja dejaron pasar frío para rodearse de arena blanca, mar azul y piñas coladas. Sus pequeños también disfrutaron de un juego en la playa. Mauro Icardi reservó un bungalow en un resort italiano con espacio para sus hijas Francesca e Isabella.

Wanda Nara y Mauro Icardi disfrutan de vacaciones de lujo en Islas Maldivas. Fuente: Instagram

“Feliz Navidad. Mucha paz, salud y amor les deseamos a todos”, escribió Wanda Nara, junto a Mauro Icardi y su numerosa familia, en poco tiempo acaparó la atención de los seguidores del argentino en el Inter de Milán, como en el PSG.

Además, Wanda Nara posó junto al futbolista en una romántica postal, allí se dan un apasionado beso mientras lucen un look playero. Fiel a su estilo, la estrella del balompié aprovecho un tiempo libre para jugar a la pelota en la arena.

Mauro Icardi y su hija. Foto: Instagram

Wanda Nara desmiente relación con amigo de Mauro Icardi

La argentina aseguró que su relación con Mauro Icardi es transparente. “Sabe mis contraseñas”, señaló la expresentadora aregentina.

Se trata de Marcelo Brozovic, compañero del futbolista en el Inter de Milán. “Me molestó que inventaran una historia de amor con un compañero de mi marido, alguien que no me he cruzado en mi vida”, explicó Wanda Nara.