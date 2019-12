Tula Rodríguez llora por Javier Carmona en Navidad, pero recibe tierno regalo de su hija

Tula Rodríguez lloró por su esposo Javier Carmona en Navidad, el productor de televisión se encuentra en estado de trastorno vegetativo desde agosto del 2018 luego de ser operado de emergencia.

Sin embargo, el dolor de la conductora de “En boca de todos” fue apaciguado con el tierno regalo de su hija Valentina, quien la acompañó en la Nochebuena.

La emocionó hasta las lágrimas. Tula Rodríguez mostró el detalle a sus seguidores de Instagram, allí explicó el mensaje que quiso transmitir la menor.

La pequeña se dio cuenta que la exvedette estaba triste por la ausencia de Javier Carmona, por lo que decidió levantar sus ánimos.

"Estaba triste, llorando y extrañando mucho a Javier, viene mi Vale y me da tremendo regalo. Me emociona gracias hijita", escribió.

Tula Rodríguez.

“¡Valentina te amo tanto! Les quiero mostrar el mejor regalo que ella me pudo dar, les juro que me quedé sin aliento y realmente me di cuenta que Dios está obrando en su corazón”, dice en una de las historias.

El regalo de la hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona consistía en unos barcos que representaban a su familia y las olas del mar era los problemas. La menor quiso escenificar que pueden superarlo todo si se mantienen juntas.

“Mamá te amo mucho y sé este no es comprado ni costoso, pero yo me esforcé mucho y mami, la verdad sí quiero que te pongas feliz y te guste. Los barcos representan a todos esos, lo blanco es una ola de problemas y el barco somos nosotros y significa que hemos pasado los problemas y que los hemos superado muy bien”, dice el mensaje que Valentina.

Tula Rodríguez y su hija. Foto: Instagram

“Este es el mejor regalo que ella me ha podido hacer. Dios es maravilloso. No hay nada más valioso que esto. Les deseo una feliz Navidad y aunque no sea la más feliz”, mencionó la esposa del gerente de TV.

Se propuso mantenerse feliz, pese a las adversidades. “Ya no más lágrimas, ni más dolor ahora, solo reiremos mi reina bella”, culmina el mensaje de Tula Rodríguez.