Rodrigo González subió en una de sus historias de Instagram una foto de Katty García junto a quien sería su nueva pareja. Al parecer, la ‘Doñita del Rímac’ habría olvidado por completo a su ex amor Karim Vidal.

En la imagen, la modelo aparece parada frente a un árbol navideño y acompañada de un joven de barba, con quien mantendría una relación sentimental, según dejaron entrever los seguidores del popular ‘Peluchín’.

Tanto Katty García como el hombre, quien sonríe mientras mira a la ex de Karim Vidal, sujetan unas copas para el tradicional brindis de Noche Buena. Ambos lucen felices: la modelo con un ceñido vestido negro y el supuesto novio lleva una chompa de rayas y pantalón.

Hace algunas fechas, Karim Vidal, expareja de García, dio a entender que la ‘Toñita del Rímac’ le habría sido infiel, motivo que orilló a que ambas se distanciaran en medio del escándalo por la tenencia de su hijo.

De acuerdo con Vidal, antes de separarse de Katty García, se dio cuenta del comportamiento raro de su exesposa y descubrió que algunos jugadores de fútbol mantenían contacto con ella.

No obstante, la mayor preocupación de Karim Vidal es que no tiene noticias de su hijo de Katty García, de quien se hizo responsable no solo en el plano sentimental, sino en el tema del económico.

Hasta el momento, Katty García ha preferido no dar detalles sobre las constantes publicaciones que realiza su expareja, quien espera volver a ver al hijo de la modelo.