Los años alejados en la televisión no han sido impedimento para que el expresentador de ‘Habacilar’, Raúl Romero, se exprese sobre ella con cariño. En una entrevista para un conocido medio de prensa local, el artista musical se confesó y recordó sus épocas de conductor.

La exfigura de América televisión describió a la televisión como “su lugar” y habló de algunos proyectos que viene llevando a cabo, así como otros deseos a futuro. Cuando habló sobre su salida de los medios televisivos, el vocalista de “Nosequien y los Nosecuantos” tuvo sentimientos encontrados.

Raúl Romero.

“Se siente un vacío, pero también un llenado de lo que empiezas a tener. Hay incertidumbre porque no sabes cuanto de la televisión componía tu persona. En los primeros años pensaba que en algún momento iba a volver a la televisión, porque era lo que me correspondía, pensaba que era mi lugar y no es así” sostuvo.

Tras ser consultado sobre lo que extraña en sus tiempos dentro de las pantallas, Raúl Romero confesó extrañar a “los ‘académicos’ y a su equipo de producción”. “Pensaba que el éxito que tenía era por mis particularidades, pero era también por la gente que estaba detrás”, expresó al diario Correo.

Raúl Romero.

Así también, habló sobre sus épocas en “Habacilar”, programa que conducía junto a Carlos ‘Tomate’ Barraza y Katia Palma. Al respecto, se refirió acerca del acercamiento al público.

Es una desviación profesional que provenía de mi trabajo en la música. No miraba mucho a la cámara y eso hacía que interactuara más con el público. Después por el tema del ráting fue cambiando, no podía desviarme mucho; ahora, el formato impera”, indicó.

Raúl Romero.

El músico hizo una revelación sobre los cambios internos en el espacio televisivo. “No tener el tiempo que yo quisiera a mi disposición si cambió mi forma de conducir. Antes se decía que se hacía todo por el rating, actualmente es todo por un like”, sostuvo.

“En mi caso siempre hay una confusión (sobre el rating), juego con mi ridículo y no es para conseguir algo, yo hago eso porque me da la gana. En un futuro espero no dejar de ser yo por el rating o un like”, relató Raúl Romero, con esperanzas de mantener su ‘esencia’.