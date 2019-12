La Polla Records traerá sus clásicos

El grupo español referente del punk vuelve a los escenarios tras 16 años de ausencia. La Polla Records anunció su gira ‘Ni descanso ni paz’ por sus 40 años de carrera y el recorrido los traerá por primera vez al Perú. Sobre su retorno, y el encuentro con el público peruano programado en Lima para el 14 de febrero en el C.C. Barranco Arena, conversamos a través del hilo telefónico con Evaristo Páramo, líder de la banda.

“La idea de volver empezó con el tema de recuperar derechos digitales que nos estaban robando, ahí nos dimos cuenta de que todavía podíamos tocar, así que decidimos sacar a la banda de su tumba y pasearla un rato. Este regreso ha sido excesivamente estupendo, pero les puedo asegurar que esto se acaba en diciembre del 2020. No habrá más”, señaló Evaristo, quien se refirió a su primera visita al país.

“En años anteriores parecía que eso no iba a ocurrir nunca y ahora estamos próximos a estar con el público peruano al que conozco poco... pero ahí estaremos con toda nuestra onda”.

PUEDES VER A los 63 años murió Pete Shelley, fundador de la banda punk Buzzcocks

El quinteto no solo traerá lo mejor de su repertorio, sino que también presentará su nuevo tema que da nombre a la gira, siempre ligado a la crítica social. “No se me ocurre hablar de otra cosa. Si tuviera que cantar al amor y a las florecillas, a la segunda canción se me acabaría todo, o tal vez tendría que aprender a tocar guitarra y ya no sería cantante. Hay cosas que todavía se me han quedado por decir, como la industria farmacéutica y cuatro cositas más. Espero poderlas decir en algún momento”, señala el cantante.

A propósito de ello, Evaristo se refirió a la fuerza que ha ganado el género urbano en los últimos tiempos. “El reguetón puede estar muy fuerte pero yo no le veo el punto, y el uso que hacen de las letras... no sé. He conocido un grupo de chicas que bajo el mismo ritmo dicen cosas diferentes. Hace falta que salga alguien que en verdad quiera decir cosas importantes”, puntualizó.