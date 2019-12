Natalia Curvelo ha sido noticia en estos días debido a un video íntimo difundido en las redes sociales. La joven de 18 años, nacida en Colombia, es una popular cantante de vallenato en ascenso y ha señalado que no iniciará alguna demanda legal contra la persona que vulneró su vida personal.

En esta nota conoce más sobre la biografía de la artista colombiana y sus mejores videos en YouTube.

Natalia Curvelo: Instagram

La cantante es muy popular en Instagram, red social en la que acumula 166 000 seguidores. Usualmente comparte contenido de sus conciertos y también algunos videos en los que se la ve cantando.

Natalia Curvelo también demuestra su fe religiosa en la plataforma. “Soy una guerrera de la vida, y con Dios en mi corazón nunca seré vencida. Todos nos equivocamos y el que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Aquí voy de nuevo con mi frente en alto como siempre”, escribió en una de sus publicaciones.

Natalia Curvelo: biografía

La joven de tan solo 18 años ha ganado popularidad en los últimos meses y se perfila como una joven promesa del género vallenato en su país natal: Colombia. La cantante actualmente radica en la ciudad de Barranquilla pero es conocida a lo largo del país.

A pesar de su reciente fama, Natalia Curvelo Escobar ya ha compartido escenario con grandes de la música colombiana, como Beto Zabaleta y Poncho Zuleta. Con sus 1.52 metros de estatura, la intérprete no deja que su tamaño la limite sobre el escenario ni en las redes sociales, ya que actualmente cuenta con 163 mil seguidores en Instagram.

Video de Natalia Curvelo

Pese a afirmar tener la certeza de quién es el autor del aberrante acto, Natalia Curvelo señaló que no levantará cargos contra él. “No voy a denunciarte ante las autoridades que representan la ley penal, no voy a bloquearte, tampoco voy a eliminarte, sencillamente para que te acomodes a observar que tus intenciones de dañarme no funcionaron”.

Videos de Natalia Curvelo en YouTube

La cantante de vallenato participa con mucha frecuencia en diversas presentaciones, las cuales han sido colgadas en YouTube. A continuación, te presentamos algunas de ellas.

Natalia Curvelo: Llegó el momento

Natalia Curvelo: A una sirena

Natalia Curvelo: La dueña de mi suerte