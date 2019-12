Magaly Medina sobre 2020: “Se vienen más ‘ampays', me preocupa más los ‘jugadorazos’ ”

La popular conductora Magaly Medina anuncia nuevos cambios y más ‘ampays’ en el próximo año 2020. La ‘Urraca’ no se queda atrás y viene recargada, incluso, anunció que continuará el proceso legal que Nicola Porcella le impuso por delito de difamación.

En una entrevista a Trome, Magaly Medina mencionó sobre su programa ‘Magaly TV, la firme’, su demanda y sus proyectos a largo plazo. Así también, comentó que no tendrá vacaciones, ya que quiere aún 'ampayar’ a los ‘jugadores’.

PUEDES VER Magaly Medina se luce junto a su hijo Marco en fiestas navideñas

Como primer punto, Magaly Medina se pronunció sobre el caso Nicola Porcella. El exchico reality anunció que se iría a México; sin embargo no olvidaría su proceso judicial. Hace unos meses, Porcella presentó una querella en contra de la conductora de espectáculos, donde mencionaba la difamación de su persona.

Ante tal evento, la popular ‘Urraca’ no se quedó callada y expresó que “No está manca” y ella seguirá defendiendo su postura ante el Poder Judicial. “Que lo haga, porque yo también continuaré defendiéndome. Manca no estoy, sin abogados no estoy y tengo un canal (ATV) que me respalda”, mencionó.

Magaly Medina y Nicola Porcella

A pesar de todo, Magaly Medina espera que le vaya bien en la búsqueda de nuevos horizontes. Con respecto a su programa Magaly TV, la firme manifestó sobre su posicionamiento a través de los meses y que agradece a su público y al nuevo.

“Cierro bien el año. Nos ha costado bastante, ha sido difícil volver al programa que hacía hace tantos años, pero nuevamente hemos capturado a un público que no nos conocía y al público antiguo", expresó.

PUEDES VER Meghan Markle luce foto en familia tras ser ignorada en saludo navideño de la reina Isabel

Por otro lado sobre el trabajo realizado durante todo este tiempo dijo que “cuesta trabajo y estrés”, ya que todo su equipo trabaja desde las 10 de la mañana para un mejor desenvolvimiento en la escena del espectáculo. Por último, comentó sobre las próximas cosas que se vendrían en el 2020.

Magaly Medina y su programa

Para Magaly Medina no hay descanso, ya que quiero continuar con sus famosos ‘ampays’ a varios miembros de la farándula de ‘Chollywood’ y quizás, a otros jugadores como a Pedro Gallese.

“Descansaremos muy poco y prácticamente no vamos a tener vacaciones. Se vienen más ampays, ahora me preocupa más ampayar a los ‘jugadorazos’”, finalizó.

Magaly Medina envía felices fiestas en Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la ‘Urraca’ mandó saludos por Navidad y mostró algunas fotografías con sus familiares, entre ellos, su adorable perrito. Así también se lució con su hijo en una de las postales.