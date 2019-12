Kim Kardashian se estrenó como madre el 15 de junio de 2013 cuando dio la bienvenida a North, fruto de su relación con el rapero Kanye West.

El nacimiento de la pequeña fue todo un acontecimiento, pues la empresaria ocultó por mucho tiempo el rostro de su hija. Además, se supo que la modelo prohibió a las visitas que le tomaran fotos a la recién nacida por temor a que lo vendan a los paparazzi.

Actualmente Kim Kardashian tiene cuatro hijos; Saint, Psalm West, Chicago, incluyendo a North. Sin embargo, la hija mayor de la celebridad fue muy esperada, pues ella siempre tuvo el sueño de convertirse en madre.

Los deseos de formar una familia se vio reflejado durante la transmisión del famoso reality “Keeping up with the Kardashian”.

Tras el nacimiento de la pequeña, Kim Kardashian no tuvo reparo alguno en tratarla como una princesa y eso se nota en las publicaciones que hace la empresaria en Instagram.

Ahora, por Navidad, la hermana mayor de Kylie Jenner no tuvo mejor idea que regalarle a su primogénita una verdadera reliquia. Se trata de una chaqueta que perteneció al rey del pop Michael Jackson.

"Kanye y yo le hemos regalado a North esta chaqueta por Navidad. Perteneció a Michael Jackson y la llevó con Elizabeth Taylor. Le va a encantar. Es muy fan de Michael Jackson", explicó Kim Kardashian en sus historias de Instagram mientras mostraba la valiosa prensa.

“Le hemos metido las mangas para que se la pueda poner ahora, pero sin cortarlas, para que también le sirva cuando sea mayor y pueda usarla durante toda su vida. Ella está muy agradecida y emocionada”, agregó.

