Katty García y Karim Vidal vuelven a la lupa de la opinión pública, y no necesariamente por la tenencia legal de su hijo Antonio, sino que esta vez la ‘Toñita del Rímac’ compartió una instantánea con un hombre que sería su novio.

A través de las historias de Instagram, Rodrigo González se encargó de compartir una fotografía de la modelo junto a un sonriente hombre, con quien compartió la Noche Buena. Después de ello, Karim Vidal utilizó la misma red social para dejar un extenso mensaje.

"Si fuiste, si eres o serás gay, ese es tema que no me importa. Si estás confundida o tienes problemas de personalidad, da igual. El detalle que se le olvidó es que trajimos un niño al mundo en una familia homoparental que él no eligió, fuimos nosotras”, escribió inicialmente la exesposa de Katty García.

“Y la ley dice que no hay manera de cambiarle la vida a un bebé tan abruptamente. No puedes decirle ‘ve con tu mamá por dos años’ y luego decirle ‘¿qué?’. Eso es maltrato infantil”, acotó.

En otro momento, Karim Vidal dejó en claro que lo que más en esta vida es su hijo, pues aseguró que no escribió todo ello por despechada.

“Y dolida no estoy, pero sí muy triste porque tengo 56 días sin ver a mi hijo, sin poder besarlo, abrazarlo y me duele el alma. ‘Drama’, llámalo así, está bien, te dejo. Pero las mentiras solitas se caen y poco a poco sale a la luz todo. No me da vergüenza ser lesbiana, lo que me daría vergüenza es lastimar, engañar, utilizar a otros”, manifestó la expareja de Katty García.

“Si todos los programas de TV me entrevistaron para preguntarme cómo era mi vida contigo, los invito a que me pregunten cómo es mi vida sin mi bebé que tanto amo”, añadió.

En otra de las historias, Karim Vidal sostuvo que el tiempo le dará la razón en cuanto a la verdad que ella profesa.