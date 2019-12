Los famosos peruanos que cierran el 2019 con más seguidores en Instagram

Durante el 2019, los escándalos más sonados de la farándula peruana han causado que sus protagonistas obtengan con facilidad mayor cantidad de seguidores en Instagram.

Algunos, incluso, se han convertido en influencers y hasta promocionan marcas reconocidas gracias al llamado ‘canje’.

Aquí te presentamos una lista de los famosos peruanos que culminan el 2019 con éxito en Instagram.

Pedro Moral

El exnovio de Sheyla Rojas que conmovió a medio Perú con su historia amorosa en “El valor de la verdad”. Todo estaba listo parta la boda, pero la separación la exchica reality sorprendió a todos.

De empresario a influencer. Su cuenta de Instagram acaparó la atención de los usuarios, que en poco tiempo, alcanzó 259 mil seguidores. Incluso, se creó una club de fans con un perfil que también lleva su nombre donde se pueden ver sus fotos.

Pedro Moral en Instagram

“¡Qué bonito ver que hace tiempo no pongo fotos por haber estado ocupado, y tengo más de 8 mil likes, eso me demuestra que el cariño de la gente es real y me alegra mucho porque gracias a ustedes pude mejorar”, escribió Pedro Moral en la publicación donde posa junto a su nueva novia.

Flavia Laos

Flavia Laos. Fuente: Instagram

La actriz peruana pasó de tener 2.8 a 3.2 millones de seguidores en Instagram. Flavia Laos es una de las peruanas con mayor cantidad de fans, superando al futbolista Jefferson Farfán.

Flavia Laos. Fuente: Instagram

Su romance con Patricio Parodi es mediático en televisión como también en redes sociales. A inicios de este año, empezaron un nuevo proyecto con un canal de YouTube, donde comparten sus experiencias como pareja.

Flavia Laos. Fuente: Instagram

Alondra García Miró

La modelo peruana que conquistó a Paolo Guerrero. Alondra García Miró tiene 2.7 millones de seguidores en Instagram. Durante este año su romance con el futbolista acaparó las portadas de los medios. La pareja había retomado su relación a escondidas de la prensa.

Alondra García Miró. Fuente: Instagram

También destaca por sus fotografías profesionales como modelo, donde luce reconocidas marcas de accesorios y ropa.

Alondra García Miró. Fuente: Instagram

Angie Arizaga

Conductora de televisión, actriz, empresaria y exchica reality. Angie Arizaga es toda una influencer fitness, sus rutinas de ejercicios sirve de motivación a sus 3 millones de seguidores en Instagram.

Angie Arizaga. Fuente: Instagram

El escándalo que protagonizó este año ocurrió cuando su expareja Nicola Porcella la agredió verbalmente en una discoteca. La legión de fans que sigue a la popular ‘Negrita’ arremetió contra el exchico reality, al punto de que tuvo que salir de la televisión.

Angie Arizaga. Fuente: Instagram

Leslie Shaw

Leslie Shaw es una de las cantantes peruanas con mayor proyección en la industria musical. Modelo desde los 16 años, sus fotografías muy bien trabajadas terminan por enamorar a sus 2.8 millones de seguidores.

Leslie Shaw. Fuente: Instagram

La intérprete de ‘Faldita’ se colocó ante la vista del mundo cuando apareció por sorpresa cantando junto a Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Leslie Shaw. Fuente: Instagram

Jefferson Farfán

Uno de los futbolistas más importantes de la Selección Peruana como también de los más polémicos en la farándula peruana. Jefferson Farfán termina el año 2019 con 3.1 millones de seguidores en Instagram.

Jefferson Farfán. Fuente: Instagram

El 'amigo' de Yahaira Plasencia presume sus lujos en ropa de marca reconocidas, viajes alrededor del mundo y costosos autos.

Jefferson Farfán. Fuente: Instagram

Jazmin Pinedo

Desde que es conductora de “Mujeres al mando”, Jazmín Pinedo logró mayor cantidad de seguidores en Instagram. Su cuenta alcanza los 3.1 millones de seguidores.

Jazmin Pinedo. Fuente: Instagram

La modelo, empresaria y ahora influencer comparte contenido sobre moda, viajes junto a sus amigas, fotos familiares con su pareja Gino Assereto y su pequeña hija.

Jazmin Pinedo. Fuente: Instagram

Mario Testino

El maestro peruano de la fotografía. Mario Testino es uno de los pioneros más importantes de la actualidad. Vive en Londres y ha alcanzado los 3.8 millones de seguidores en Instagram.