André Castañeda lo revela todo sobre Poly Ávila y Nicola Porcella en “El valor de la verdad”

El próximo invitado a “El valor de la verdad” será André Castañeda, quien se hizo conocido en el mundo de la farándula peruana luego de su paso por el reality del desaparecido programa “Bienvenida la tarde” y su tormentosa relación con la argentina Poly Ávila.

Como se recuerda, André Castañeda y Poly Ávila terminaron su relación en junio del 2018. Durante el tiempo juntos, se habló de agresión física y verbal que habría sufrido la argentina, además, de fuertes peleas en su residencia.

Después de más de un año, André Castañeda cuenta un terrible incidente que vivió junto a Poly Ávila, se trata de un intento de suicidio.

“Comenzaba con histeria, gritos, llantos y terminaba en tirarse cabezazos contra la pared”, contó el exchico reality.

Además, habló de la supuesta relación de la argentina con Nicola Porcella. Según el excombatiente, mantuvo una rivalidad con el exintegrante de “Esto es guerra” cuando lo vio junto a su expareja.

¿Por qué André Castañeda y Poly Ávila terminaron?

Según el luchador André Castañeda, la separación se dio por mutuo acuerdo. Por su parte, la argentina aclaró que no hubo una tercera persona, sino que tenían diferentes caminos en la vida luego de tres años de relación.

“La relación estaba un poco estancada. Yo estaba en el teatro, mis papás vinieron hacer una semana a verme y no tengo tiempo ni para verlo. Así que decidimos eso, cada uno por su lado. ¿La boda? Cuando las cosas no dan para más es mejor no forzar nada. Solo quedan los bonitos recuerdos, no hay odio, ni rencor”, explicó la ahora actriz.

Luego en otra entrevista, admitió que fue ella quien dejó de sentir amor por el exintegrante de “Combate”.