Christian Domínguez y Pamela Franco demuestran a través de sus redes sociales lo bien que llevan su incipiente relación. Desde que oficializaron su romance, ambos no han dejado expresarse afecto en el ciberespacio; no obstante, hay detalles de los que sus admiradores no dejan pasar por alto.

Tal como lo evidencia en redes sociales, el cumbiambero repetiría los mismos patrones para “sorprender” a sus parejas. Una nueva serie de videos revela que la canción que le dedicó a su expareja Vania Bludau también le cantó a Pamela Franco.

PUEDES VER Karla Tarazona furiosa con Leonard León por no saludar a sus hijos en Navidad

A través de sus historias de Instagram, Rodrigo González, exconductor del programa “Válgame Dios”, compartió el material audiovisual que muestran al cantante de cumbia dedicándole tiernas palabras a su actual novia, para luego entonar el tema “Contigo aprendí”.

Los primeros clips corresponden a una sorpresa que Domínguez le preparó a Pamela Franco, mientras que los demás videos muestran al intérprete vestido de mariachi, dedicándole la misma canción a Vania Bludau en el programa “Combate”.

Luego de hacerse público este romántico momento entre los cantantes, Rodrigo González dejó los siguientes mensajes sarcásticos: “¿Tu presencia no la cambio por ninguna? Ay, por favor. ¡Activen la cuenta regresiva!¡Este no tiene nombre! ¡De nada, Pamelita!”.

Se conoce que a inicios de diciembre Christian Domínguez oficializó su relación con Pamela Franco, pese a que se rumoreaba que ellos estaban conociéndose mientras el cumbiambero aún tenía un romance con Isabel Acevedo.