Cathy Sáenz responde a Andrea Llosa: “Si eso pasara en tu familia, ahí vería la ‘leona’ que eres”

A través de Facebook, Cathy Sáenz respondió con todo a Andrea Llosa luego de que la conductora de “Nunca más” minimice su denuncia por cyberbullying contra Rodrigo González.

La conductora de “Mujeres al mando” llamó ‘inconsecuente’ a la periodista de ATV en un extenso texto publicado en la mencionada red social.

“TENGO ALGO QUE DECIR: Eres totalmente inconsecuente con lo que pregonas mi apreciada MUJER; dices: “todos tenemos momentos obscuros, donde nos sentimos atrapados y desesperanzados... con conflictos cotidianos que afectan su tranquilidad...” y sin embargo ¿no crees que pueda sentirme afectada como lo estoy?”, inició la exproductora de “Esto es Guerra”

Andrea Llosa minimiza denuncia de Cathy Sáenz. Fuente: Facebook

Como se recuerda, todo comenzó cuando Cathy Sáenz se quedó con el bouquet de Ana Siucho, esposa de Edison Flores. Una lluvia de ataques con duros calificativos cayó sobre la conductora de Latina.

Dos días después, ella rompió en llanto en televisión nacional y acusó a Rodrigo González de incitar el odio en su contra desde Instagram.

Cathy Sáenz asegura que nunca se ha relacionado con el exconductor de televisión, por lo que desconoce los motivos de sus ataques.

Cathy Saénz llora al hacer denuncia contra Rodrigo González.

“Esta es una historia real, motivada por el brutal hostigamiento de la que soy objeto por parte de alguien que nunca he conocido y lo que es peor, NO ME CONOCE; ¿que crees, que no tengo sentimientos, que no me duele, que no me afecta ver sufrir a mis padres, hermanas, sobrinos y demás familiares que me AMAN como yo a ellos?”, escribió la figura de “Mujeres al mando”

Andrea Llosa sobre Cathy Sáenz: “Su testimonio es una burla”

Según ella, Andrea Llosa no puede ponerse en su lugar porque ninguno de su familia ha sufrido de ciberacoso. Además, llamó ‘leona’ a la defensora de los derechos de la mujeres.

"Por otra parte, gracias a Dios, ni tú ni alguno de tu amada familia han sido agredidos de esa manera, sufrido de bullying u hostigamiento, porque si eso pasara, ahí vería la LEONA que eres, la LEONA a quien sigo por ser la “DEFENSORA” de este tipo de derechos", se lee en la publicación.

Cathy Sáenz responde a Andrea Llosa. Fuente: Facebook

“Te continuaré siguiendo pese a tu inconsecuencia. FELIZ NAVIDAD Andrea Llosa”, finaliza el mensaje de Cathy Sáenz.