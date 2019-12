Shakira es caracterizada por llevar una vida privada con cierto hermetismo. Sin bien en cierto con el boom de las redes sociales, la colombiana ha ido abriéndose poco a poco para mostrar a su familia, suele cuidar ciertos momentos suyos lejos de las cámaras.

Como se sabe, la cantante de pop es una de las celebridades latinas más reconocidas a nivel mundial y por tal motivo la convierte en blanco fácil para los paparazzis, quienes están pendientes de cada movimiento de la barranquillera para que la fotografíen en alguna situación comprometedora.

Shakira, topless

Hace unos años, Shakira sufrió un percance con su vestuario durante la grabación del video “Loca”. El pantalón de la artista se le bajó unos centímetros, dejando ver parte de su derrier. Ese pequeño error fue captado y circuló por diversos portales.

La actual pareja de Gerard Piqué minimizó el hecho, pues no solamente hablaron de esa parte de su cuerpo, sino recibió críticas por las estrías y celulitis que se evidenció en las imágenes.

Tal vez esa fue una de las fotos de Shakira que más revuelo causó, ya que ella cuida cada milímetro de su ropa para que nadie la fotografíe alguna parte íntima suya.

No obstante, durante una entrevista, la intérprete de “Waka waka” dejó sorprendido a más de uno al confesar que le encanta hacer topless mientras corre por la playa. Las declaraciones de la diva del pop generaron gran asombro, pues ella siempre fue un poco tímida a la hora de mostrar su cuerpo.

“Cuando no canto, me siento libre, me voy a una playa y corro en topless. Sé que es difícil de creer, pero soy muy tímida con mi cuerpo”.

Dichas declaraciones las concedió durante una sesión fotográfica para la revista FHM en su versión alemana en el 2009, cuando la colombiana estuvo promocionando su álbum “She Wolf”.

Shakira: una artista criticada por su físico y edad

Shakira irrumpió la escena musical a inicios de la década de los 90. En aquella época, ella era cuestionada por tener una figura con curvas, que con los pasos de los años fue afinando.

Sin embargo y a pesar de la fama que posee, Shakira es muy criticada en redes sociales, pues muchos seguidores señalan que se ve descuidada, vieja e incluso que está llena de celulitis.

La cantante, hasta el momento, ha ignorado los crueles comentarios que realizan sobre su apariencia, ya que es consciente que es una persona común y corriente y que el paso de los años no pasan en vano.