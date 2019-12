Melissa Klug celebró Navidad con sus hijos Gianella, Melissa, Jeremy y Adriano en su lujosa casa; sin embargo, la gran ausente en esta festividad fue Samahara Lobatón, quien aún no habría limado asperezas con la ‘Blanca de Chucuito’.

Mientras la expareja de Jefferson Farfán celebraba con sus hijos en Surco, Samahara Lobatón la pasaba con la familia de Youna, su novio. A través de las historias de Instagram, la joven compartió todos los detalles de cómo pasó Noche Buena junto a su “nueva familia”.

PUEDES VER Samahara Lobatón genera revuelo al dar detalles de su vida sexual

Pese a la ausencia de la ex chica reality, Melissa Klug aprovechó estas fechas para compartir un mensaje con todos sus seguidores y añoró la Navidad del 2015, fecha que pasó junto a todos sus herederos.

“Feliz Navidad. ¡Que la paz y la felicidad que llegan en estas fiestas navideñas, permanezcan en sus hogares y en sus corazones por toda la vida … y saber que para los buenos momentos gratitud, para los malos mucha esperanza, para cada día una ilusión y siempre pero siempre felicidad! Dios los bendiga”, escribió la ‘Blanca de Chucuito’.

En otro momento, Melissa Klug compartió entre sus historias de Instagram los momentos que pasó con sus dos hijas: Gianella y Melissa, quienes bailaron al ritmo de villancicos, mientras estaban cerca de sus gran guarda ropas.

Pelea entre Samahara Lobatón y Melissa Klug

El pasado noviembre, Samahara Lobatón reveló lo molesta que está con la actitud de su madre Melissa Klug. En un extenso mensaje en Instagram, la hija de la ‘Blanca de Chucuito’ salió en defensa de Jefferson Farfán, expareja de su progenitora. Es más, dejó en claro que fue su decisión acudir a la fiesta del seleccionado peruano.

“Este post es para aclarar todo lo que está pasando. Hace unos días fue mi cumpleaños y lo pasé con las personas más cercanas: con mi papá (Abel Lobatón), hermanas (Gianella y Melissa), familia y amigos. A mí me encantó, no hay mas palabras para eso. Hace mas de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo; pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, escribió la joven el pasado martes 26 del mes antes citado.