Ricardo Morán, así como muchas figuras de la farándula local, compartió diversas historias en su perfil autorizado de Instagram, donde se le vio al jurado de “Yo soy” bañando a sus hijos, alistando los regalos y preparativos alusivos a la Navidad.

La estrella de Latina registró desde la entrega de regalos a su fiel amigo Chewbacca, la preparación de costillas de cerdo, la interacción con su gato, la vestimenta de sus herederos y todo en cuanto al ajetreo de estas fechas de fin de año.

PUEDES VER Ricardo Morán se pasó de copas durante celebración de Latina [VIDEO]

“Algo salió mal en nuestra sesión de fotos de fiestas. Feliz saturnalia para todos”, escribió Ricardo Morán en su más reciente publicación de Instagram, cuyo post lo acompañó con una instantánea que generó distintas reacciones.

“Felices fiestas”, es el título de la fotografía protagonizada por Catalina y Emiliano, quienes salen llorando mientras la cámara inmortaliza la postal de la familia Morán.

Ricardo Morán anhela enamorarse nuevamente

Desde que ambos pequeños llegaron a la vida de Ricardo Morán, la vida del jurado de “Yo soy” dio un giro considerable: la alegría de ver cada mañana a su retoños con una sonrisa en el rostro, poder pasar tiempo con ellos, jugar, bañarlos, alimentarlos y creer que puede ser un mejor ser humano y padre de familia cada día.

Pero no todo es felicidad para la figura de Latina, pues asegura que con la llegada de Emiliano y Catalina las posibilidades de encontrar una pareja son remotas.

“Estoy completamente soltero, es más, parece que ser papá ha alejado a todos los pretendientes. No es el momento para concentrarme en eso; entre mi trabajo y mis hijos, tengo bastante. Y es difícil decirle a una persona: ‘oye, ven, te invito a ser el número 3 en mi vida, después de mis hijos y mi trabajo’. Pero me encantaría enamorarme, me encantaría”, manifestó el feliz papá.