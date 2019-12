Pedro Suárez Vértiz en Navidad: “Pedí que no me regalen nada”

Pedro Suárez Vértiz se dirigió a sus miles de seguidores por fiestas navideñas. El músico utilizó su cuenta de Facebook para escribir un extenso mensaje y se refirió a los obsequios en estas fechas.

Según relató el intérprete nacional en su post de Facebook, a él le obsequiaron presentes, pese a que había solicitado que no regalen nada.

“Estoy en mi cama viendo mis regalos. La verdad no tengo espacio para ningún objeto más en mi casa. Tanto así que en mi último cumpleaños pedí como regalo, que no me regalen nada. Anoche recibí de mi esposa el libro ‘Me’ de Elton John, y de mi hermana un pantalón de buzo... Mi mamá nos regaló un cubrecama del color de mis gatos, y el resto ya sabe que no debe darme nada”, expresó el músico al inicio de su mensaje.

Pedro Suárez Vértiz envía saludo navideño. Foto: Facebook oficial.

“Como mis hijos son milenials no escuché ningún villancico en toda la noche. Me sentía como en un box de una discoteca de Asia. Buen ejercicio para adaptarme a las nuevas generaciones. La comida sí fue clásica: arroz árabe, ensalada waldorf de piña y un pavo enorme que más parece (porque todavía queda) un avestruz, horneado por mi cuñada Barbie... Feliz Navidad para todos porque ya nació Jesús y porque esta canción la canto con mis hijos", agregó.

El mensaje de Pedro Suárez Vértiz estuvo acompañado de una canción navideña interpretada por el rockero peruano y sus hijos.