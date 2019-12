Josimar, Chris Soifer, Jhon Kelvin y otros famosos que bajaron drásticamente de peso

Josimar, Jhon Kelvin, Chris Soifer, Mirella Paz, entre otras figuras de la farándula peruana han estado con obesidad mórbida y, por motivos de salud, tuvieron que someterse a una operación del bypass gástrico o también conocido como intervención de manga gástrica.

Algunos personajes de la farándula local han decido cambiar su vida gracias a la cirugía bariátrica. Uno de los últimas figuras en someterse a esta eficaz intervención fue Lucy Cabrera, quien a través de Facebook expuso los cambios drásticos por los que pasó su cuerpo y, sobre todo, su salud y estilo de vida.

Lucy Cabrera bajó considerablemente de peso. (Foto: Facebook)

“¡Y muchos lo pedían y aquí se los mostramos: los avances de nuestra querida Lucy Cabrera luego de su cirugía de bypass gástrico realizada por nuestro equipo! ¡Felicidades Lucy y vamos por más!”, se lee en la publicación de la red social del conocido doctor especialista, que muestra a la actriz cómica mucho más esbelta.

Chris Soifer estuvo al borde de tener diabetes

Se conoce que la edad no una variante para ser parte de este tipo de cirugía, pues Chris Soifer, quien actualmente tiene 23 años, también pasó por dicho procedimiento para bajar considerables kilos.

Chris Soifer reveló que estuvo al borde de padecer con diabetes. (Foto: captura)

“Hace tres días me realicé la operación de banda gástrica. Es un tema de salud, tengo 23 años, soy joven. Me sorprendí al ver mis resultados, estaba en un estado pre diabético, estaba en obesidad 1”, reveló la hermana de Michelle Soifer, en agosto de este año.

Josimar Fidel asegura que le obligaron a bajar de peso

Sin embargo, quien realmente dejó a más de uno con la boca abierta fue Josimar Fidel. Tras el escándalo de su separación de ‘La Protagonista’ Gianella Ydoña, el salsero apareció con un drástico cambio físico, pues aseguro que tuvo que hacerlo por salud.

Josimar Fidel aseguró que su representante le exigió a someterse al bypass gástrico. (Foto: captura)

“He bajado más de 20 kilos y parece que voy a seguir bajando (risas). Yo no quería operarme, mi productora prácticamente me obligó, pero ahora veo los resultados y puedo decir que me siento otra persona”, expresó el cantante.

Jhon Kelvin luce casi irreconocible después de operación de bypass gástrico

En julio de este año (2019), Jhon Kelvin dejó perplejos a más de uno al aparecer en “El artista del año”, con varios kilos de menos y un nuevo look. Él comentó que optó por la banda gástrica y perdió, hasta ese entonces, 14 kilos. Además, reveló que se animó a pasar por el delicado procedimiento porque padecía de obesidad mórbida.

Jhon Kelvin también forma parte de las figuras que tuvieron drásticos cambios físicas tras la cirugía bariátrica. (Foto: captura)

Mirella Paz tuvo radical transformación física

Por su parte, Mirella Paz, exconductora de “Mujeres al mando”, fue una de las más emocionadas por quitarse esos kilos de más. La cantante, entre lágrimas, recordó todo lo que sufrió por tener sobrepeso. Ella contó que la operación de banda gástrica o bypass gástrico le cambió de forma drástica su vida.

“Esta operación cambió mi vida. No me sentía segura. Mi autoestima estaba bajando. En el Miss Perú bajé, pero luego hubo un ‘efecto rebote’”, comentó en el matutino de Latina.

Mirella Paz, entre lágrimas, confesó que sufría mucho por el sobrepeso que tuvo. (Foto: captura)

Susan Prieto se sometió al bypass gástrico

Susan Prieto perdió varios kilos tras someterse al bypass gástrico. (Foto: captura)

Finalmente, otro personaje de la farándula también se hizo la ya famosa cirugía. Susan Prieto, quien participó en “El artista del año”, contó que gracias a la cirugía bariátrica bajó 40 kilos. Desde entonces, la cantante comentó que su vida le cambió por completo: desde su alimentación, su forma de vestir, estado de ánimo y la autoestima.