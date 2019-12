El ambiente artístico en México se caracterizó en 2019 por varios escándalos que pusieron en primera plana a actores como Verónica Castro, Yolanda Andrade o Gabriel Soto.

La revelación de romances como el de Lupillo Rivero y Belinda, así como la polémica entre Sarita Sosa y sus hermanos tras la muerte de José José también encabezaron las principales noticias del espectáculo mexicano. En esta nota repasamos algunos de estos hechos.

Verónica Castro y Yolanda Andrade

La supuesta relación entre Verónica Castro y Yolanda Andrade generó gran controversia en los últimos meses de 2019. Todo inició cuando la presentadora de televisión reveló que se había casado de forma simbólica con una actriz muy famosa de México.

Todos los rumores giraron en torno a la clásica artista de telenovelas, quien salió a desmentir el tema. Sin embargo, ello no fue del agrado de Yolanda Andrade.

La íntima amiga de Montserrat Oliver salió a declarar más detalles sobre el romance, lo cual provocó que Verónica Castro anuncie su retiro del mundo artístico mexicano.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía

La famosa cantante mexicana y su hija anunciaron de forma pública su distanciamiento este 2019. Frida Sofía realizó varias publicaciones en las redes sociales en las que contó la mala relación entre su madre con otros miembros de su familia.

También reveló que Alejandra Guzmán se había metido con su exnovio Christian Estrada. Tras calmarse el enfrentamiento, Sofía le dedicó un hiriente mensaje a Guzmán por el Día de la Madre. En su publicación, la joven dio a entender que en su niñez sufrió maltrato por parte de la artista.

Las polémicas declaraciones de Vicente Fernández

El cantante mexicano se negó a que le hicieran un trasplante de hígado por temor a que este perteneciera al cuerpo de una persona homosexual o drogadicta.

El hecho ocurrió durante un enlace en vivo. Vicente Fernández se animó a hablar del cáncer de hígado al que fue sometido y la polémica razón por la cual no escogió un método efectivo y rápido para solucionar este padecimiento.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro hombre. Ni sé si era homosexual o drogadicto”. Sus palabras causaron revuelo, sin embargo, el artista no retractó su opinión.

Sarita Sosa y los restos de José José

Tras la muerte de José José, se dio a conocer la mala relación entre los hijos del cantante. Pero entre ellos el nombre de Sarita Sosa generó polémica.

Las conductoras de televisión Yolanda Andrade y Montserrat Olivier fueron las responsables de entrevistar a José Joel, el hijo del cantante mexicano José José, quien acusó a su hermana de ser la culpable de la muerte del ‘Príncipe de la canción’.

Previamente, Sarita Sosa había anunciado que su padre sería cremado y que solo la mitad de sus cenizas serían enviadas a México. Estas acciones la han convertido en un personaje muy odiado por los mexicanos.

La caída de Badabun

El popular canal de YouTube, conocido por su programa “Exponiendo Infieles”, causó revuelo luego que distintos youtubers se unieron para denunciar públicamente a Badabun por abuso laboral, acoso sexual y homofobia.

Actualmente, el exCEO de la empresa, César Morales ya no trabaja ahí. Por su parte, Lizbeth Rodríguez, la popular conductora del canal, ha dado un paso al costado de la plataforma que le dio la fama internacional porque “la empresa ya no existe”.

“Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo, de los cuales conozco su vida... Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe”, señaló.

Lupillo Rivera y Belinda

Lupillo Rivera confesó su romance con la artista mexicana Belinda. Luego de tantas “idas y vueltas”, el cantante lo contó todo en una entrevista para el programa “Chisme No Like” de YouTube.

Dichos rumores lo venían persiguiendo desde hace meses, aunque aclaró que actualmente ya no está con la intérprete. Lo que sí es cierto, es que ambos tuvieron un corto e intenso romance mientras participaban en La Voz México.

“Yo conocí a Belinda en La Voz, en marzo, el 27 de marzo fue un día muy bonito, muy especial y el 27 de agosto fue el final, fueron 5 meses y fue una mujer que amé locamente”, contó el cantante.

Gabriel Soto, Irina Baeva y Geraldine Bazán

En septiembre de 2019, la actriz rusa Irina Baeva sorprendió con sus más recientes declaraciones donde habló sobre su relación con Gabriel Soto y la carga mediática que vivió tras ser señalada como la manzana de la discordia.

Como se recuerda, en octubre de 2017, el famoso intérprete anunció su separación de Geraldine Bazán, con quien tuvo dos hijas. Al poco tiempo de la noticia, Irina fue acusada como la principal causante de la ruptura.

“Yo me enamoré de un hombre separado quien con honestidad me dijo que lo único que lo unía con su pareja, con su ex pareja, era un papel. Por eso ambos decidimos iniciar una relación y ahí fue cuando como Lilith me convertí en un demonio”, comentó la actriz en un charla llamada ‘¡Arriba Eva!’. Sus declaraciones dieron mucho que hablar en el ambiente del espectáculo en México.